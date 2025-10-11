Samsung Galaxy Z Flip 8 : une mise à niveau surpuissante en préparation, selon les dernières fuites

Le prochain Samsung Galaxy Z Flip 8 s’annonce déjà comme une référence sur le marché des smartphones pliables, avec des rumeurs évoquant une amélioration majeure de ses performances qui pourrait transformer l’expérience utilisateur.

Tl;dr Samsung teste un Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 2nm.

Les Galaxy Z Flip 8 et Fold 8 visés pour 2026.

Incertain : Exynos ou Snapdragon sur les futurs flagships.

Vers une nouvelle génération de puces chez Samsung

La course à l’innovation ne cesse de s’accélérer dans l’univers des smartphones. D’après des informations rapportées par le média coréen NewDaily, Samsung aurait récemment confié à Qualcomm des échantillons d’une version maison du nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce geste n’est pas anodin, puisque ces puces proviendraient de la propre fonderie de silicium du géant sud-coréen, alors que le fondeur taïwanais TSMC se charge habituellement de la production pour Qualcomm.

Ce prototype se distingue surtout par sa gravure avancée en 2 nanomètres, là où la version classique produite par TSMC mise sur un procédé en 3 nm. Potentiellement, cette finesse offrirait des gains majeurs en puissance et en efficacité énergétique.

L’avenir des pliables : entre incertitudes et ambitions technologiques

Selon les rumeurs, ces nouvelles puces seraient destinées en priorité aux modèles pliables attendus pour 2026, notamment le futur Galaxy Z Flip 8. Il semble logique d’imaginer aussi un usage dans le prochain Z Fold 8, si ce projet arrive à son terme. Toutefois, rien n’est encore acté : la production dépendra du feu vert de Qualcomm, dont l’accord reste suspendu à la qualité réelle des échantillons transmis par Samsung. Malgré quelques difficultés industrielles passées, les analystes demeurent plutôt optimistes quant aux capacités actuelles de la fonderie sud-coréenne.

Des rivalités technologiques persistantes

Mais la situation se complique : plusieurs appareils d’autres constructeurs — on pense notamment au Xiaomi 17, déjà commercialisé dans certains marchés — embarquent déjà ce fameux Snapdragon de nouvelle génération. D’autres, comme le prochain OnePlus 15, devraient être disponibles avant les modèles signés Samsung. Néanmoins, le fabricant coréen conserve traditionnellement un avantage stratégique : il bénéficie régulièrement d’une version « For Galaxy » plus rapide avant que ne sorte une mouture standard baptisée « Leading Version » pour ses concurrents.

Par ailleurs, Samsung développe parallèlement sa propre gamme de processeurs, avec notamment l’Exynos 2600, lui aussi annoncé avec une gravure en 2 nm. Le choix entre Snapdragon et Exynos pour les prochains flagships demeure donc incertain.

Divers scénarios pour les prochains modèles Galaxy

Il est encore difficile d’affirmer quels modèles profiteront effectivement du très convoité Snapdragon Elite Gen 5 en version avancée. Plusieurs pistes sont évoquées :

Z Flip 7 : actuellement sous Exynos 2500.

actuellement sous Exynos 2500. S26 : rumeurs persistantes autour d’une alternance entre Exynos et Snapdragon selon les marchés.

Dans ce contexte mouvant, patience reste donc de mise avant d’obtenir une confirmation officielle sur la stratégie choisie par Samsung. Les aficionados devront attendre probablement jusqu’au lancement habituel des nouveaux appareils pliables ou aux premières annonces prévues courant 2025 – début 2026.

Ce duel technologique illustre à quel point Samsung cherche à renforcer son indépendance industrielle tout en maintenant une avance compétitive sur ses rivaux directs.