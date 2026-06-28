Kindle boosté à l’IA sur iOS : la nouvelle expérience de lecture selon Amazon

Les nouveaux outils IA de Kindle n’arrivent pas partout. Sur iPhone aux États-Unis, l’app sert déjà de test grandeur nature pour les possesseurs d’anciens modèles.

En bref Amazon teste de nouvelles fonctions IA sur Kindle, dont des résumés et un assistant de lecture contextuel.

Le déploiement est partiel : réservé aux appareils récents et à l’app iOS aux États-Unis pour l’instant.

Les anciens Kindle sont progressivement laissés de côté, renforçant l’écart entre anciens et nouveaux appareils.

L’écart est assez net. L’application Kindle sur iPhone, aux États-Unis, a déjà droit à des fonctions IA que pas mal de liseuses Kindle plus anciennes ne verront jamais. Et pour les lecteurs qui hésitent à changer d’appareil, c’est presque un test gratuit avant de passer à la caisse.

L’iPhone devient le terrain d’essai de l’IA Kindle

Chez Amazon, le déploiement avance par petits morceaux. Les nouveaux résumés de livres sont arrivés sur des appareils Kindle récents et sur l’application iOS aux États-Unis. Le chatbot Ask this Book, lui, reste pour l’instant exclusif à la version américaine de l’app Kindle sur iOS.

Du coup, si votre liseuse commence à dater, le smartphone devient une porte d’entrée assez pratique. Vous pouvez voir si ces outils valent vraiment un upgrade, sans acheter tout de suite un nouveau modèle. C’est malin, et un peu frustrant aussi.

Des nouveautés pensées pour lire sans décrocher

Les deux ajouts mis en avant par Amazon vont dans la même direction, garder le lecteur dans sa lecture. Les recaps promettent des résumés sans spoilers. Ask this Book, de son côté, sert d’assistant contextuel pour aider à mieux suivre ce qu’on lit.

Ce n’est pas la première couche « smart » chez Kindle. Les liseuses proposaient déjà des outils comme la recherche de définitions ou la traduction de langues étrangères. Là, Amazon pousse plus loin l’idée d’une lecture assistée par IA, dans un secteur de l’édition qui cherche clairement de nouvelles manières de caser ces technologies dans l’expérience de lecture.

Les vieux Kindle restent allumés, mais à distance

Le point important, quand même, c’est la limite matérielle. Les fonctions les plus récentes ne seront disponibles que sur les Kindle sortis en 2024 ou après. Les anciens modèles restent donc hors du coup.

Et ça colle avec une autre décision prise plus tôt cette année par Amazon. Le groupe de Seattle a annoncé l’arrêt du support pour ses premiers Kindle. Ils continuent de fonctionner, oui, mais les utilisateurs ne peuvent plus importer de nouveaux titres dans leur bibliothèque. Résultat, l’écosystème vit encore, sauf que le futur se joue ailleurs.

Ce qui arrive ensuite, et pour qui

Le calendrier, lui, reste très encadré. Ask this Book doit arriver sur les liseuses Kindle plus tard dans l’année. Quant à l’application Android, elle doit récupérer à la fois les recaps et Ask this Book d’ici la fin 2026.

Pour l’instant, donc, l’IA de Kindle n’est ni globale ni uniforme. Elle sert surtout à mettre en valeur les appareils récents, avec l’app iOS américaine comme avant-goût. Et ça ressemble beaucoup à un message très simple, votre vieux Kindle lit encore, mais il ne suivra plus longtemps.