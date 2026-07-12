SK Hynix écrase Wall Street et met les usines américaines sous pression

Le géant sud-coréen de la mémoire lève environ 24 milliards d’euros aux États-Unis, un record. Et Washington pousse déjà pour des usines sur place.

En bref SK Hynix réalise la plus grande entrée en Bourse américaine d’une entreprise étrangère.

La demande des investisseurs montre une forte confiance grâce à la mémoire IA HBM.

L’argent finance les puces en Corée, mais les États-Unis veulent attirer les usines.

Le vrai message de l’entrée en Bourse de SK Hynix, ce n’est pas seulement le montant. C’est qu’un groupe sud-coréen vient de faire sauter un plafond que pas mal de monde croyait encore bien en place. Le fameux Korea Discount prend un sale coup.

Un record qui dit beaucoup plus qu’une simple entrée en Bourse

SK Hynix a levé environ 26 milliards de dollars pour ses débuts américains. La société a vendu 177,9 millions d’ADR à environ 149 dollars l’unité, avec un montage qui permet aux investisseurs américains d’acheter l’équivalent d’un dixième d’une action cotée à Séoul. Ce n’est pas un détail technique, c’est ce qui a rendu l’opération hyper accessible.

Résultat, l’opération devient la plus grosse introduction américaine jamais réalisée par une entreprise non américaine, devant Alibaba et ses 25 milliards de dollars en 2014. Le titre a commencé à coter le vendredi 10 juillet 2026 sur le Nasdaq sous le code temporaire SKHYV, avant de passer à SKHY à partir de lundi 13 juillet. Et le marché n’a pas traîné, l’action a ouvert environ 14% au-dessus de son prix d’IPO, puis a continué de grimper en début de séance. Pas vraiment un accueil timide.

Pourquoi SK Hynix échappe au Korea Discount ?

Ce qui frappe, c’est que l’entreprise a même vendu ses titres américains avec une prime de 2,7% par rapport à la moyenne des trois derniers jours de cotation à Séoul. La demande aurait dépassé de plus de sept fois le nombre d’actions disponibles. Quand on connaît la réputation du Korea Discount, c’est loin d’être banal.

D’habitude, les groupes coréens traînent ce handicap pour des raisons bien connues, gouvernance complexe, retour aux actionnaires jugé trop faible, flou réglementaire, sans oublier le risque géopolitique lié à la Corée du Nord. Sauf que SK Hynix vend ce que tout le monde veut aujourd’hui, de la mémoire HBM, un composant clé des GPU dédiés à l’IA. Et quand votre client majeur s’appelle Nvidia, le marché comprend vite où se trouve la valeur.

L’argent va en Corée du Sud, mais Washington veut les usines

L’entreprise a déjà prévu où ira cet argent. D’abord dans une nouvelle fab en Corée du Sud, construite pour répondre à la pénurie mondiale de mémoire liée à l’IA. Ensuite dans un nouveau site de packaging. Enfin dans des scanners EUV, les machines qui servent à produire les puces de nouvelle génération.

Mais aux États-Unis, le discours est déjà ailleurs. Lors d’un événement de Micron, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a expliqué qu’il discutait avec Samsung et SK Hynix pour pousser à la construction de nouvelles usines sur le sol américain. L’idée est limpide, ne pas laisser la Corée du Sud garder la main sur un maillon aussi critique.

Micron, concurrent direct de SK Hynix, a d’ailleurs annoncé un plan d’investissement de 250 milliards de dollars dans la production américaine, avec plus de 90.000 emplois promis. Le timing est quand même parlant, parce que Samsung et SK Hynix viennent aussi d’annoncer plus de 550 milliards de dollars d’investissements industriels en Corée du Sud. La bataille de la mémoire IA, maintenant, se joue aussi sur la carte.