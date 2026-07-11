Les lunettes intelligentes bannies des palais de justice new-yorkais

À partir du 20 juillet, les lunettes connectées seront interdites dans tous les tribunaux de l’État de New York. Une décision large, et franchement révélatrice.

En bref New York interdit les lunettes connectées dans ses tribunaux.

Les appareils seront laissés aux agents à l’entrée

Les restrictions contre les lunettes connectées se multiplient.

Les lunettes connectées viennent de se prendre un mur très concret. À partir du 20 juillet 2026, New York les interdit dans tous les tribunaux de l’État. Et pas dans deux ou trois bâtiments symboliques, dans 1240 juridictions, des cours d’État aux tribunaux de comté, de ville, de village ou de town.

Des panneaux ont déjà été installés, notamment sur les portes du Honorable James C. Torney III Criminal Courthouse, d’après Syracuse. Le message est net, tous les équipements portés sur la tête ou le visage avec caméra et micro sont concernés. Même les modèles avec verres correcteurs. Les personnes qui en portent devront venir avec une paire de lunettes classique pour l’intérieur. Là, on n’est plus dans la demi-mesure.

Un verrou total dans 1240 tribunaux

Quelques tribunaux ailleurs aux États-Unis, notamment dans le Wisconsin et en Pennsylvanie, bloquent déjà ces appareils. Mais New York devient le premier État à poser une interdiction générale sur l’ensemble de ses bâtiments judiciaires.

Ce choix vise toutes les installations du Unified Court System. Autrement dit, pas moyen de jouer sur les zones grises entre la salle d’audience, les couloirs ou les bureaux. Le périmètre est large, et c’est bien ce qui rend la décision importante.

Pourquoi ces lunettes posent un vrai problème au tribunal ?

Dans les tribunaux new-yorkais, l’enregistrement n’est déjà pas permis. Le règlement du New York State Unified Court System interdit les photos, les films, la vidéo, l’audio, la diffusion et la télédiffusion dans un palais de justice, que le tribunal siège ou non.

Le souci avec les smart glasses, c’est leur côté furtif. Pas besoin de lever un smartphone pour lancer une capture. Les appareils ont bien des voyants lumineux qui s’allument ou clignotent, mais ils peuvent être désactivés ou retirés après modification. Clairement, ça suffit à faire grimacer n’importe quel juge.

Le cas Mark Zuckerberg a clairement mis le sujet sous les projecteurs

En février, lors du procès avec jury autour de l’addiction aux réseaux sociaux, Mark Zuckerberg est arrivé escorté par des membres de son équipe portant des lunettes Meta Ray-Ban. Le juge a alors averti qu’il ne fallait pas enregistrer la procédure avec ces appareils.

Rien ne dit qu’ils avaient filmé avant cet avertissement. Mais la crainte portait sur un point sensible, les jurés pouvaient être enregistrés puis identifiés. Meta, de son côté, explique que ses lunettes ne prennent pas de photo ni de vidéo si le système détecte que la LED de capture est couverte. L’entreprise déploie aussi une mise à jour censée couper la caméra si cette LED a été physiquement altérée ou détruite.

Pas de passe-droit, et d’autres lieux suivent déjà

Pour l’application, c’est simple, les gens devront remettre leurs appareils à des agents du tribunal en uniforme avant d’entrer. Même les avocats. Même le personnel. Résultat, la question du bricolage ou du contournement devient presque secondaire.

Et New York n’est pas seul à serrer la vis. Cette année, Royal Caribbean a interdit les lunettes connectées dans certaines zones de ses navires, comme les toilettes publiques, les espaces médicaux, les zones jeunesse et les casinos. MSC Cruises avait déjà adopté une interdiction partielle l’an dernier, au nom de la vie privée. Dans l’Illinois, des élus veulent aussi les ajouter aux appareils interdits au volant. En gros, ces lunettes commencent à traîner une réputation de gadget un peu trop pratique pour filmer sans se faire voir.