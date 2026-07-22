L’application Android de X se réinvente

Après presque un an de chantier, X déploie enfin sa nouvelle app Android. Plus rapide et plus stable, elle doit aussi accélérer l’arrivée des fonctions manquantes.

En bref X repart de zéro avec une nouvelle application Android plus performante.

La plateforme veut corriger ses faiblesses techniques et accélérer ses innovations.

Cette refonte vise à relancer l’expérience utilisateur sur un marché clé.

L’application Android de X repart de zéro. Et franchement, ce n’était pas du luxe. La plateforme d’Elon Musk a récemment mis en ligne une version totalement reconstruite de son application, après près d’un an de travail, avec une promesse simple, une expérience plus rapide, plus fluide et plus fiable.

Pourquoi X a dû tout reprendre ?

Pendant des années, la version Android n’a pas vraiment suivi le rythme de son équivalent sur iOS. Chez X, le constat était assez clair pour lancer un chantier massif plutôt qu’un simple patchwork de mises à jour. Nikita Bier, le patron produit, avait d’ailleurs expliqué dès août dernier qu’une sorte de dream team Android était en train d’être montée pour refaire l’expérience.

Et il y avait urgence. À un moment l’an dernier, l’application était tellement bancale sur Android qu’elle ne chargeait même pas les posts quand on cliquait sur des liens. Pour un réseau social, on a vu meilleur CV.

Ce que promet cette nouvelle version

X assure avoir amélioré le chargement, le scroll, les notifications et plus largement la stabilité générale. Cette nouvelle app n’est pas une retouche, mais une reconstruction complète. Nikita Bier parle même de l’un des plus gros projets d’ingénierie de l’histoire de l’entreprise.

Le point intéressant, il est là. Selon lui, cette base technique doit aussi permettre d’ajouter de nouvelles fonctions beaucoup plus vite. Il a résumé ça ainsi sur X : « C’est plus rapide, plus fluide et plus fiable. Mais surtout, cela nous permettra de créer de nouvelles fonctionnalités à la vitesse de l’éclair ». Vu le rythme récent des nouveautés chez X, le message n’est pas anodin.

Ce qui manque encore sur Android

Tout n’est pas réglé, quand même. Nikita Bier prévient qu’il reste des coins à poncer, notamment sur les performances des anciens appareils Android. Autre absence notable, la prise en charge de Spaces, la fonction audio live de X, n’est pas encore prête sur cette nouvelle base.

D’autres outils doivent aussi arriver bientôt sur Android, comme le nouvel éditeur vidéo, la réaction en vidéo, les cashtags et les timelines personnalisées. Bref, la refonte pose les fondations, mais le chantier n’est pas totalement terminé.

Pourquoi cette mise à jour compte vraiment ?

Ce lancement dépasse le simple confort d’usage. Dans beaucoup de marchés, Android reste la plateforme smartphone dominante. Si X veut récupérer des utilisateurs perdus ou convaincre de nouveaux téléchargements, c’est là que ça se joue.

Nikita Bier rappelait d’ailleurs que le réseau social X avait connu en octobre dernier l’une de ses plus grosses semaines de téléchargements sur Android. Avec des services comme X Money et X Chat qui ont déjà eu droit à leurs apps dédiées, il fallait une app principale capable de suivre. Les utilisateurs actuels peuvent récupérer cette nouvelle version via une mise à jour sur le Google Play Store. Pas trop tôt.