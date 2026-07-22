Snap règle un procès sur l’addiction des mineurs en ligne

Snap a trouvé un accord provisoire dans une affaire visant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes. Après TikTok et YouTube, Meta reste seul.

En bref Snap échappe au procès en trouvant un accord de dernière minute.

Cette sortie renforce l’isolement de Meta dans le dossier.

La pression judiciaire sur les réseaux sociaux continue de monter.

Meta se retrouve désormais seul. C’est le vrai twist de ce dossier sur les effets des réseaux sociaux chez les plus jeunes, après l’accord provisoire trouvé par Snap dans une affaire qui devait partir en procès plus tard ce mois-ci.

Meta se retrouve seul au milieu du terrain

Le plaignant, identifié par les initiales R.K.C., avait déjà obtenu un règlement du côté de TikTok avant l’ouverture d’un procès devant jury prévue la semaine prochaine à Los Angeles. YouTube a aussi bouclé un accord. Résultat, il ne reste plus que Meta comme défendeur dans ce dossier.

Ce n’est pas un détail. Quand plusieurs plateformes préfèrent sortir avant l’audience, ça dit quelque chose du climat autour de ces affaires. Et il devient franchement mauvais pour les géants du social.

Une série de revers qui commence à peser

Meta a déjà perdu dans des dossiers proches, centrés sur la sécurité des enfants et les effets des plateformes. Plus tôt cette année, le groupe a subi au Nouveau-Mexique sa première défaite au tribunal sur ce terrain.

En mars, autre claque, cette fois à Los Angeles. Un jury a aussi condamné Google avec Meta et accordé environ six millions de dollars de dommages à la plaignante connue sous les initiales K.G.M., ou Kaley. Pour une industrie habituée à temporiser, ça commence à faire pas mal.

Pourquoi ce dossier peut faire bouger les plateformes ?

Ces décisions créent des précédents, et c’est là que l’histoire devient importante. Elles nourrissent une vague de procédures contre les plateformes pour leur caractère addictif, mais aussi pour des algorithmes accusés d’abîmer la santé mentale des enfants et des ados.

Si cette pression continue, les groupes concernés pourraient devoir retoucher en profondeur leurs produits. On parle de protections renforcées pour les mineurs, de contrôles parentaux plus costauds, et de choix de design pensés aussi pour éviter d’autres procès. En gros, la justice commence à toucher au cœur même du produit.

Un accord encore très flou

Du côté de Snap, les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics. Bloomberg rapporte que l’entreprise a confirmé qu’un règlement avait bien été trouvé.

Pour le reste, rideau. Snap n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire. Et quand un accord reste aussi opaque, on comprend vite une chose, l’histoire judiciaire avance plus vite que la transparence.