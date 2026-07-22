Anthropic paiera 1,3 milliard d’euros après son clash avec des auteurs

La justice américaine valide l’accord géant entre Anthropic et des auteurs. Derrière le chèque, un point reste brûlant pour toute l’IA générative.

En bref Anthropic échappe au procès via un accord validé.

Le dossier porte sur des livres piratés.

Certains auteurs refusent l’indemnisation proposée.

Environ 1,5 milliard de dollars. C’est la somme que Anthropic va débourser après la validation par une juge fédérale de San Francisco d’un accord avec des auteurs qui l’accusaient d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner Claude. Et vu la taille du chèque, on n’est plus dans la simple embrouille juridique de niche.

Un accord massif, enfin validé

La nouvelle décision vient de la juge de district Araceli Martinez-Olguin, qui a repris le dossier après le départ à la retraite de William Alsup. Elle a validé les termes du règlement, ce qui referme, au moins pour une partie des plaignants, une bataille lancée en 2024.

Le montant est colossal pour Anthropic, mais l’affaire traînait. En septembre dernier, William Alsup avait rejeté une première version de l’accord, estimant en gros qu’il imposait ses conditions aux auteurs et qu’il restait trop incomplet. Pas mal de zones grises, donc.

Le vrai nœud du dossier n’était pas là

Ce qui rend cette affaire intéressante, c’est la ligne de fracture juridique. William Alsup avait jugé que l’utilisation des œuvres des écrivains pour entraîner Claude relevait du fair use. Dit autrement, sur ce point précis, Anthropic n’avait pas perdu.

Mais la société avait quand même franchi la ligne ailleurs. Le juge avait aussi estimé qu’elle avait violé le droit d’auteur en conservant 7 millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale. Et c’est là que le dossier bascule. Pas sur l’idée d’entraîner un modèle, mais sur la façon dont les fichiers ont été obtenus et stockés. Nuance capitale.

Ce que les auteurs vont toucher, et pourquoi certains refusent

Les auteurs concernés devraient recevoir environ 3000 dollars par œuvre touchée. Anthropic devra aussi détruire les copies piratées de ces livres.

Pour rendre le processus plus clair, l’entreprise a mis en ligne un site dédié avec la liste des œuvres concernées. Le règlement couvre plus de 480.000 titres, ce qui permet aux auteurs de vérifier s’ils peuvent déposer une demande. Résultat, on sort enfin du brouillard administratif.

Mais tout le monde ne signe pas. Certains plaignants jugent l’indemnisation trop faible et ont préféré se retirer de l’accord pour attaquer Anthropic séparément. Quand même, ça dit beaucoup sur la frustration du milieu.

Pourquoi cette affaire compte au-delà d’Anthropic ?

Ce dossier ne ferme pas le débat sur l’IA générative, loin de là. Il montre surtout qu’un tribunal peut distinguer l’entraînement d’un modèle de la question, beaucoup plus sale, des bases de données piratées utilisées en coulisses.

Pour les auteurs, l’enjeu est immédiat. Pour toute l’industrie de l’IA, aussi. Parce que derrière Anthropic, c’est toute la chaîne d’approvisionnement des données qui se retrouve sous les projecteurs. Et ça, clairement, personne ne peut l’ignorer.