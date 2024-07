La startup IA Anthropic accusée de violer les protocoles anti-scraping des sites web

Selon iFixit et Freelancer, le bot d'Anthropic a exploré leurs sites internet de manière agressive.

Anthropic, une startup en intelligence artificielle, est aux prises avec des accusations sérieuses. Freelancer, une grande plateforme de freelance, reproche à l’entreprise d’avoir omis de respecter son protocole « do not crawl » du fichier robots.txt, qui interdit le scraping (l’extraction) des données de ses sites web. Cette accusation n’est pas isolée puisque le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, dénonce également des infractions similaires.

Le PDG de Freelancer, Matt Barrie, a qualifié le bot de web scraping d’Anthropic, nommé ClaudeBot, comme étant « le plus agressif de loin ». Il avance que sur un laps de temps de quatre heures seulement, son site aurait été visité environ 3,5 millions de fois par le bot d’Anthropic. Cela représente « probablement environ cinq fois le volume du deuxième robot IA ». De manière similaire, Wiens a affirmé sur Twitter qu’en l’espace de 24 heures, le bot d’Anthropic aurait envoyé un million de requêtes au serveur d’iFixit. Il dénonce notamment que non seulement le contenu de leur site est emprunté sans contrepartie financière, mais cela entraine également une surcharge de travail pour l’équipe de développement du site.

If any of those requests accessed our terms of service, they would have told you that use of our content expressly forbidden. But don't ask me, ask Claude!

If you want to have a conversation about licensing our content for commercial use, we're right here. pic.twitter.com/CAkOQDnLjD

— Kyle Wiens (@kwiens) July 24, 2024