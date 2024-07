Le chatbot Claude d’Anthropic est maintenant disponible en application Android

Un autre endroit où l'IA pourrait trouver sa place dans votre vie, si tel est votre souhait.

TL;DR Anthropic lance son chatbot Claude sur Android.

La plateforme rivalise avec OpenAI et ChatGPT.

Les versions Claude 3, Opus et Sonnet 3.5 obtiennent des résultats impressionnants.

Anthropic étend sa présence sur Android

La société Anthropic a annoncé que son chatbot, dénommé Claude, est désormais accessible sous forme d’application Android. Après avoir introduit son application iOS gratuite en mai dernier, les détenteurs de smartphones Android ont maintenant la possibilité d’interagir avec l’IA de l’entreprise sur leurs appareils mobiles.

Un service performant, gratuit ou payant

L’application Android de Claude est gratuite et compatible avec les offres Pro et Team, destinées aux utilisateurs payants. Il est à noter que les conversations avec Claude peuvent se faire sur différents supports, y compris les applications mobiles et la version web qui sont interconnectées.

Une concurrence renforcée dans le domaine des Chatbots

Cette plateforme fait partie de l’ensemble des Chatbots IA à grand modèle linguistique actuellement disponibles au grand public. « OpenAI et son outil ChatGPT ont attiré la majorité de l’attention » selon les experts. ChatGPT est d’ailleurs déjà disponible sous forme d’application Android et iOS, et il sous-tend de nombreuses fonctionnalités de la nouvelle Apple Intelligence.

Des performances impressionnantes

Toutefois, certaines spéculations suggèrent que Claude pourrait avoir des capacités plus puissantes. D’après Anthropic, la version Claude 3 de la plateforme a obtenu de meilleurs résultats que ChatGPT et Gemini de Google sur certaines mesures de référence importantes. Les versions Opus et Sonnet 3.5 de Claude ont même raflé les meilleures notes en mars et juin respectivement. Bien qu’il faille aborder ces comparaisons forcément biaisées par les entreprises elles-mêmes avec une certaine prudence, l’évolution entre Sonnet et Opus sur une période de quelques mois semble tout de même impressionnante.