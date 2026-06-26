L’iPhone résiste encore, mais toute la gamme Apple devient plus chère

Les Mac, iPad et plusieurs appareils maison d’Apple prennent un coup de hausse. L’iPhone tient encore, mais pas forcément pour longtemps.

Apple maintient pour l’instant le prix de l’iPhone, mais prépare des hausses possibles face à l’explosion du coût des composants liés à l’IA.

Les Mac, iPad, HomePod et Vision Pro voient déjà leurs prix augmenter fortement, avec des hausses parfois marquées sur toute la gamme.

Cette inflation est causée par la pénurie et la flambée des prix de la mémoire et du stockage (DRAM, NAND), tirées par la demande massive des centres de données IA.

L’iPhone tient encore. Pour le reste du catalogue Apple, c’est terminé. La firme de Cupertino augmente les prix d’une bonne partie de ses produits, d’abord les Mac et les iPad, sur fond de pénurie mondiale de mémoire portée par la ruée vers l’IA. Et visiblement, ce n’est peut-être qu’un début, puisque la marque laisse planer l’idée d’une hausse des iPhone plus tard dans l’année. Le genre de signal qu’on préfère ne pas voir passer si vous comptiez renouveler votre matos.

L’iPhone résiste encore, pas le reste

Pour l’instant, Apple n’a pas touché aux tarifs de l’iPhone. Mais la fenêtre peut être courte. La semaine dernière, Tim Cook expliquait au Wall Street Journal que des hausses de prix sur les produits Apple étaient devenues inévitables, alors que les composants mémoire et stockage flambent à cause du boom de l’IA.

Pendant l’appel sur les résultats d’avril, le patron d’Apple précisait aussi que, côté iPhone, la contrainte venait surtout de la puce principale plutôt que de la mémoire. Il ajoutait qu’il faudrait sans doute plusieurs mois pour retrouver un équilibre entre l’offre et la demande sur les Mac Studio et Mac Mini. Résultat, la pression continue.

Les Mac et iPad prennent la claque

Sur les MacBook, la note grimpe franchement. Le MacBook Neo passe à environ 611 euros, contre environ 524 euros. Le MacBook Air d’entrée de gamme monte à environ 1136 euros, au lieu d’environ 961 euros (1 099$). Le MacBook Pro, lui, atteint environ 1 749 euros, contre environ 1486 euros.

Même logique sur desktop. Le Mac Studio coûte désormais environ 2187 euros, au lieu d’environ 1749 euros. Et le Mac Mini avait déjà bougé en mai, avec la disparition du modèle 256 Go à environ 524 euros. La nouvelle base est le 512 Go à environ 699 euros, tandis que la config M4 Pro grimpe à environ 1399 euros, contre environ 1224 euros.

Côté iPad, même punition. L’iPad Air passe à environ 655 euros, l’iPad Pro à environ 1049 euros. L’iPad de base avec puce A16 monte à environ 393 euros, et l’iPad Mini avec puce A17 atteint environ 524 euros. Oui, ça pique.

Même le salon et le Vision Pro y passent

Ce n’est pas limité aux machines de boulot ou aux tablettes. Le HomePod standard passe de 299 euros à environ 306 euros. Le HomePod Mini et l’Apple TV montent tous les deux à environ 113 euros, contre environ 87 euros auparavant.

Et le Vision Pro, déjà perché, grimpe encore à environ 3236 euros, contre environ 3061 euros. Là, clairement, on n’est plus dans l’ajustement discret.

Pourquoi Apple augmente maintenant ?

Dans une déclaration à CNBC, Apple explique que l’industrie électronique traverse une situation inédite. La montée des centres de données IA fait exploser la demande en mémoire et en stockage, avec des hausses de composants rarement vues à ce rythme. Le géant californien reconnaît aussi que la nouvelle ne fera plaisir à personne et dit chercher des solutions.

Les chiffres cités par Counterpoint donnent le ton. En mars, le cabinet notait une hausse de 50% des prix de la DRAM pour smartphones et de plus de 90% pour la NAND Flash sur un trimestre au premier trimestre 2026. Tarun Pathak ajoute que les prix de la mémoire ont été multipliés par plus de quatre depuis le quatrième trimestre 2025, au point de rogner les marges de presque tout le secteur. Et pendant que les marques serrent les dents, des fournisseurs comme Micron encaissent, avec un chiffre d’affaires multiplié par quatre sur un an. Le vrai boss fight, il est là.