Instagram corrige enfin un vieux bug agaçant pour ses posts musicaux

Changer la musique d’un ancien post Instagram ne force plus à tout republier. Un petit ajout, mais un vrai soulagement pour créateurs et marques.

En bref La musique d’un ancien post devient modifiable.

Les likes et commentaires restent en place.

Instagram signe enfin une option vraiment utile.

Perdre toute la traction d’un post juste pour changer une chanson, c’était franchement bête. Instagram corrige enfin ça, avec une nouveauté toute simple, mais qui risque de parler à pas mal de créateurs, de marques et de gens un peu maniaques de leur feed.

Fin du choix absurde entre son et engagement

Jusqu’ici, si vous vouliez remplacer la musique d’un post déjà publié, ou d’un carrousel, il fallait le supprimer puis le remettre en ligne. Donc repartir de zéro, adieu les likes, les commentaires, les partages et la portée. Pas idéal.

Avec le nouvel outil Replace Audio, Instagram permet désormais de changer la bande-son d’un contenu à n’importe quel moment sans toucher à ses performances existantes. Le groupe Meta présente ça comme une étape de plus pour donner davantage de contrôle créatif aux utilisateurs.

Et pour une fois, le discours colle assez bien au besoin réel. Quand un morceau ne suit plus une tendance, quand une marque veut remettre un ancien post au goût du jour, ou tout simplement quand vos goûts musicaux ont bougé, vous n’avez plus à sacrifier l’engagement. Le genre de détail qui évite une galère très concrète.

Où se cache l’option dans l’application ?

La manipulation n’a rien de compliqué. Il faut ouvrir le post concerné, toucher le menu à deux lignes en haut à droite, faire défiler jusqu’à l’option d’édition, puis choisir le remplacement de l’audio.

Bref, ce n’est pas une révolution d’interface. Mais c’est le genre d’ajout discret qu’on utilise vraiment.

Une petite mise à jour, mais bien plus utile que d’autres

Le timing n’est pas anodin. Instagram s’est souvent attiré des critiques avec des fonctions que personne ne réclamait vraiment, voire que les gens comprenaient mal.

Dernier exemple en date, Meta a supprimé la fonction qui permettait de modifier avec de l’IA des photos issues de comptes publics sur Instagram. L’entreprise a reconnu la semaine dernière que cette option avait raté sa cible.

Avant ça, en mai, Instagram avait lancé Instants, présenté comme un format pensé pour partager des moments sur le vif. Sauf que pas mal d’utilisateurs n’avaient pas saisi son fonctionnement et ont envoyé des images à toute leur liste d’amis par accident. Résultat, beaucoup de frustration en ligne.

Du coup, voir débarquer une fonction modeste, claire et utile, ça change. Pas de gadget, pas de feature tordue, juste un vrai correctif à un vieux problème. Et parfois, c’est exactement ce qu’on attend d’un réseau social.