YouTube améliore son outil « effacer une chanson » pour ne supprimer que la musique sous copyright

Cela permet de préserver d'autres éléments audio, par exemple les conversations.

TL;DR YouTube propose un nouvel outil pour les créateurs pour supprimer les musiques et résoudre les questions de droits d’auteur.

Cet outil utilise un algorithme basé sur l’IA pour détecter et supprimer les musiques sous copyright.

L’outil sera disponible dans YouTube Studio dans les semaines à venir.

YouTube : un outil intelligent pour résoudre les problèmes de copyright

Les créateurs qui ont déjà rencontré des problèmes de droits d’auteur sur leur contenu reconnaîtront l’importance de cette nouvelle : YouTube travaille sur un outil qui faciliterait la suppression des musiques de leurs vidéos. Cela devrait permettre de résoudre plus facilement et plus efficacement les réclamations de droits d’auteur.

Un outil qui utilise l’IA pour détecter et supprimer la musique sous copyright

Depuis un certain temps, la plateforme teste son outil de suppression de musique. Une des critiques faites par les utilisateurs était que « l’outil n’était pas aussi précis qu’ils l’auraient souhaité ». Face à ce constat, YouTube a revu son outil et l’a amélioré.

La grande nouveauté réside dans le fait que l’outil utilise désormais une technologie de pointe : un algorithme basé sur l’intelligence artificielle. Ce dernier est conçu pour détecter avec précision les contenus musicaux protégés par les droits d’auteur et les supprimer des vidéos.

Des fonctionnalités utiles… mais pas infaillibles

Toutefois, malgré cette avancée technologique, YouTube reconnaît que l’outil peut ne pas être efficace à 100%. En effet, si une musique est particulièrement difficile à retirer, en raison de sa qualité audio par exemple ou de la présence d’autres sons pendant sa diffusion, les créateurs pourraient avoir besoin d’envisager d’autres solutions.

L’outil offre donc une série d’options supplémentaires pour aider au maximum les créateurs de contenus. Ils pourront par exemple, couper le segment concerné ou le remplacer par une chanson approuvée issue de la bibliothèque audio de YouTube. Une autre fonctionnalité intéressante leur permettra également de rendre muet simplement le passage concerné de leur vidéo.

Prochainement disponible

Ces nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles dans les semaines à venir dans YouTube Studio. En équipant les créateurs de cet outil, YouTube espère faciliter leur quotidien et optimiser leurs démarches face aux problématiques de droits d’auteur.