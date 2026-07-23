Threads se dote de nouveaux outils pour protéger les adolescents

Meta active des outils de supervision parentale sur Threads. Temps passé, limites quotidiennes, mode nuit et confidentialité, le réseau change de braquet.

En bref Meta ajoute enfin des contrôles parentaux sur Threads pour mieux encadrer les ados.

Les parents pourront gérer le temps d’écran, les horaires et certains réglages de confidentialité.

Cette mise à jour répond aux critiques et pressions autour de la sécurité des mineurs en ligne.

La pression ne retombe jamais sur Meta quand il s’agit des ados en ligne. Entre les régulateurs, les élus et les actions en justice autour de la sécurité des enfants, le groupe n’avait plus vraiment le luxe d’attendre. Et c’est Threads qui rattrape enfin le train.

Pourquoi Meta bouge maintenant ?

Le réseau social Threads va recevoir des outils de supervision parentale, accessibles depuis Family Center, le hub de contrôle déjà utilisé sur les autres applis de Meta. Ce n’est pas une surprise. Le groupe étend depuis des années ses garde-fous pour répondre aux critiques sur le temps d’écran, les contenus jugés nocifs et, plus largement, la sécurité des mineurs.

Il y a aussi le contexte judiciaire. Meta, comme d’autres géants des réseaux sociaux, fait face à de nombreuses plaintes liées à la protection des enfants. Du coup, voir Threads rejoindre la liste des applis encadrées, c’était presque écrit.

Ce que les parents vont pouvoir piloter

Concrètement, les parents et tuteurs pourront voir combien de temps leur ado a passé chaque jour sur Threads pendant la semaine écoulée, avec en plus une moyenne quotidienne. Simple, lisible, utile. Le genre de donnée qui évite les discussions floues du style « non, je n’y suis pas resté longtemps ».

Ils pourront aussi fixer une limite quotidienne et bloquer l’accès pendant certains jours ou certaines plages horaires. Détail important, si l’ado utilise Threads sur plusieurs appareils, smartphone et laptop par exemple, la limite comptera sur le temps total. Pas moyen de contourner le compteur en changeant juste d’écran.

Nuit, confidentialité, tags, les réglages qui comptent vraiment

Meta ajoute aussi de quoi gérer le mode nuit. Les parents pourront restreindre ou couper l’accès à Threads la nuit. Pour les ados, les notifications sont déjà coupées par défaut, avec réponses automatiques activées entre 22 heures et 7 heures.

Ce n’est pas tout. Les parents auront la main sur les paramètres de confidentialité de leur ado via Family Center, et ils pourront décider qui a le droit de le taguer dans les publications. Autre point sensible, les moins de 16 ans pourront être empêchés de desserrer les protections automatiques déjà en place sur leur compte, comme les comptes privés ou certaines limites sur les contenus affichés. Franchement, c’est là que la mise à jour devient intéressante.

Déploiement progressif sur un réseau déjà massif

Le déploiement commence la semaine prochaine aux États-Unis. Pour le reste du monde, Meta vise une arrivée d’ici la fin de l’année.

Et ce n’est pas un petit ajustement sur une appli secondaire. Threads revendique 500 millions d’utilisateurs mensuels. L’arrivée de ces contrôles parentaux intervient trois ans après son lancement, en juillet 2023. Bref, Meta ferme une porte qu’il avait laissée ouverte bien trop longtemps.