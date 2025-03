Des nouveautés sur Threads pour améliorer l’engagement et le confort d’utilisation

Threads de Meta fait peau neuve et propose une expérience plus fluide, plus sûre et plus personnalisée pour ses membres.

Tl;dr Threads permet désormais d’ajouter des centres d’intérêt et propose des suggestions de sujets pour mieux connecter les utilisateurs.

De nouveaux contrôles limitent qui peut répondre ou citer un post, et les fils personnalisés deviennent configurables par défaut.

Meta réintroduit progressivement le contenu politique sur Threads, avec une personnalisation basée sur les préférences des utilisateurs.

Des centres d’intérêt pour mieux connecter les utilisateurs

Threads introduit désormais la possibilité d’ajouter jusqu’à dix centres d’intérêt sur son profil. Cette fonctionnalité vise à faciliter la découverte de contenus et à connecter plus facilement les utilisateurs partageant les mêmes passions. En appuyant sur un sujet d’intérêt, l’utilisateur accède instantanément à des publications liées, favorisant ainsi l’interaction au sein de la communauté. Déjà en test plus tôt ce mois-ci, cette option bénéficie aujourd’hui d’un déploiement plus large. Lors de la rédaction d’un post, Threads propose également d’ajouter des sujets tendance en lien avec vos précédents partages. Meta espère ainsi augmenter la visibilité des publications grâce à ces nouvelles suggestions thématiques.

Une meilleure gestion des réponses et des interactions

Threads propose désormais des contrôles avancés pour limiter qui peut répondre ou citer un post. L’utilisateur peut choisir de restreindre ces interactions à ses abonnés, ou même aux personnes mentionnées. Cette évolution fait suite à une fonctionnalité similaire, introduite en novembre 2024, qui permettait déjà de contrôler les citations de publications. Ces réglages visent à donner plus de contrôle et de sérénité aux créateurs de contenu sur la plateforme. En parallèle, Threads améliore aussi la manière dont les utilisateurs voient les publications, en introduisant la possibilité de sélectionner leur fil d’actualité par défaut. Une réponse directe à la concurrence croissante de plateformes comme Bluesky.

Une expérience vidéo repensée pour plus de fluidité

Les vidéos sur Threads bénéficient désormais d’un lecteur repensé, plus intuitif et ergonomique. Les utilisateurs profitent de nouvelles commandes faciles d’accès pour mettre en pause, reprendre ou avancer rapidement la lecture. La barre de progression est désormais fixe, rendant la navigation dans une vidéo plus simple et plus fluide. Cette amélioration répond à la demande d’une expérience de visionnage plus agréable sur l’application. En plus, les utilisateurs peuvent réorganiser l’ordre de leurs fils personnalisés et même en définir un comme fil d’accueil par défaut. Threads continue ainsi de peaufiner ses fonctionnalités pour séduire un public toujours plus large.

Le retour controversé du contenu politique personnalisé

Après avoir mis en pause les recommandations de contenus politiques avant l’élection présidentielle américaine de 2024, Threads les réintroduit progressivement. Meta affirme désormais personnaliser ces suggestions en fonction des préférences de chaque utilisateur, créant ainsi des fils d’actualité sur mesure. Toutefois, cette stratégie soulève des questions sur la formation d’éventuelles bulles de filtres, où les utilisateurs ne seraient exposés qu’à des opinions similaires aux leurs. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence, Meta a également mis fin à son programme de vérification des faits, préférant s’appuyer sur la modération communautaire. Une orientation qui pourrait influencer la perception de l’information sur ses plateformes.