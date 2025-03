Meta dévoile Llama 4, son futur modèle d’IA : à quoi s’attendre ?

Découvrez ce qui vous attend avec Llama 4, le futur modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération développé par Meta.

La prochaine mise à jour de Llama : une avancée majeure pour l’IA

Un des plus grands modèles de langage open-source, Llama, prépare son update le plus impressionnant. Meta, la société derrière Llama, prévoit de déployer Llama 4 plus tard cette année, un modèle qui promet des capacités de raisonnement et la possibilité pour les agents IA d’utiliser un navigateur web et d’autres outils.

La dernière version du modèle, Llama 3.3 70B, a été déployée en décembre dernier, marquant une diminution significative des coûts et une amélioration notable des performances et des capacités. Les utilisateurs de Llama peuvent s’attendre à une « mise à jour monumentale » avec cette quatrième itération.

Qu’est-ce que Llama 4 apporte de nouveau ?

Au cours d’une conférence sur les résultats du deuxième trimestre, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’entraînement de Llama 4 nécessiterait dix fois plus de calculs que celui de Llama 3. Il a ajouté : « Il est difficile de prévoir comment cela évoluera à l’avenir. Mais à ce stade, je préfère prendre le risque de construire des capacités avant qu’elles ne soient nécessaires plutôt que trop tard, étant donné les longs délais pour lancer de nouveaux projets d’inférence. »

Zuckerberg a également souligné que Llama 4 aura « des capacités agentiques », ce qui signifie qu’il sera capable de mener des tâches en plusieurs étapes de manière autonome. Clara Shih, responsable de l’IA commerciale chez Meta, a partagé que l’entreprise reconnaît que de plus en plus d’entreprises utiliseront des agents IA pour automatiser des tâches complexes.

Un investissement conséquent dans l’infrastructure

Si l’outil IA de Meta, intégré à Facebook et à d’autres applications, compte en moyenne 700 millions d’utilisateurs par mois, cela a un coût. L’investissement dans l’infrastructure est essentiel pour toute entreprise de l’IA souhaitant concurrencer à l’échelle mondiale. Meta a annoncé la construction d’un nouveau centre de données de 2 gigawatts pour l’IA, qui aidera l’entreprise à développer la capacité nécessaire pour former de futurs modèles d’IA. On estime que Meta prévoit de dépenser jusqu’à 65 milliards de dollars cette année pour développer son infrastructure d’IA.

Le futur de Llama 4

La mise à l’échelle des modèles d’IA pour qu’ils deviennent autonomes et orientés vers des objectifs spécifiques sera une évolution essentielle. Avec ses capacités de codage et de résolution de problèmes, Llama 4 pourrait bien changer la donne dans le domaine de l’IA. Une vision du futur que Meta souhaite voir se réaliser, et pour laquelle l’entreprise investit des milliards.