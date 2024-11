Meta développe un outil pour démasquer les adolescents qui mentent sur leur âge sur Instagram

Dans un contexte où la sécurité des jeunes sur les réseaux sociaux est de plus en plus scrutée, Meta prend des mesures concrètes.

Tl;dr L’IA va permettre à Meta de vérifier l’âge des adolescents sur Instagram.

L’outil analysera les données de profil et les interactions pour renforcer la sécurité..

Des préoccupations subsistent sur la confidentialité et l’utilisation de la reconnaissance faciale.

La nécessité d’une vérification d’âge

Instagram impose une limite d’âge de 13 ans pour s’inscrire. Pourtant, de nombreux adolescents contournent cette règle en falsifiant leur date de naissance, ce qui soulève des préoccupations quant à leur sécurité et à leur bien-être. Avec des rapports récents sur l’impact négatif des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, la nécessité d’une vérification d’âge robuste est devenue essentielle pour garantir que les contenus inappropriés ne soient pas accessibles aux utilisateurs trop jeunes.

Pour faire face à ce problème, Meta a développé un « classificateur d’adultes », un système d’intelligence artificielle qui analysera les données de profil, la date de création du compte et les interactions des utilisateurs afin d’identifier ceux qui ont déclaré un âge incorrect. Ce nouvel outil devrait être déployé à partir de début 2025, et son objectif principal est de placer automatiquement les comptes des adolescents dans des paramètres de sécurité plus stricts, renforçant ainsi la protection des jeunes sur la plateforme.

Les méthodes de vérification

Meta propose plusieurs méthodes pour la vérification d’âge. Les utilisateurs peuvent confirmer leur âge en téléchargeant une vidéo selfie, que Yoti, un partenaire spécialisé, analysera pour estimer l’âge à partir des traits du visage. En plus de cette approche, les utilisateurs peuvent fournir une pièce d’identité officielle ou demander à des amis de valider leur âge. Bien que ces méthodes semblent prometteuses, elles suscitent également des préoccupations relatives à la confidentialité des données personnelles et à l’utilisation de la reconnaissance faciale.

Meta à la croisée des chemins : régulation ou innovation ?

L’introduction de ces mesures a suscité un mélange d’enthousiasme et de scepticisme. Certains experts mettent en garde contre les risques associés à l’utilisation de la reconnaissance faciale, notamment les biais potentiels. Malgré ces préoccupations, Meta assure que les images seront immédiatement supprimées après vérification et que la technologie ne reconnaît pas l’identité des utilisateurs. Alors que la pression des régulateurs augmente sur les entreprises de médias sociaux, Meta espère que ces nouvelles fonctionnalités renforceront la sécurité des jeunes utilisateurs tout en évitant des réglementations gouvernementales plus contraignantes.