Meta développe un moteur de recherche pour réduire sa dépendance à Google et Microsoft

En développant un moteur de recherche basé sur l’IA, Meta compte bouleverser le monde de la recherche en ligne. Ce nouvel outil intégrera les données de Facebook et Instagram, offrant aux utilisateurs une approche de recherche centrée sur les tendances et les interactions sociales.

Tl;dr Meta se prépare à entrer dans la recherche en ligne avec un moteur IA.

Il exploitera les données de Facebook et Instagram pour personnaliser l’expérience.

Cette initiative soulève des préoccupations concernant la confidentialité des données.

Un nouveau concurrent de poids pour Google et Bing

Meta, la maison mère de Facebook, a décidé de défier les moteurs de recherche historiques avec une solution basée sur l’intelligence artificielle. Par le biais de cette annonce, Meta se place comme un acteur sérieux capable de remodeler l’expérience de recherche en ligne. En exploitant les données sociales et visuelles de ses plateformes, le moteur de recherche de Meta pourrait offrir des résultats et des recommandations plus personnalisés, se basant sur les centres d’intérêt des utilisateurs.

L’élément central de ce nouveau moteur de recherche est l’IA de Meta, conçue pour fournir des réponses précises et adaptées aux attentes des utilisateurs. Meta mise sur l’IA générative pour générer des réponses textuelles contextuelles et riches, s’inspirant des tendances de contenu observées sur Facebook et Instagram. Cette approche permet de proposer une expérience de recherche centrée sur les contenus sociaux et visuels, apportant un contraste avec les moteurs de recherche classiques.

Les données de Facebook et Instagram comme levier d’optimisation

Un des atouts majeurs de Meta est la vaste base de données de ses plateformes sociales, qui compte des milliards d’utilisateurs. En utilisant ces informations, Meta peut proposer un moteur de recherche qui, au lieu de se baser uniquement sur des pages web et des sites externes, tire parti de données en temps réel issues de Facebook et Instagram. Cela permettrait aux utilisateurs de découvrir des contenus populaires, des recommandations de produits ou des lieux tendance, basés directement sur les interactions des utilisateurs.

Un pari risqué pour Meta, mais avec de grandes perspectives

L’ambition de créer un moteur de recherche capable de rivaliser avec Google et Bing représente un défi de taille. Le modèle de Meta, axé sur une approche sociale et contextuelle, pourrait séduire une nouvelle génération d’utilisateurs en quête de résultats plus personnalisés, moins centrés sur les pages web classiques. Cependant, cette initiative n’est pas sans risques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données, un enjeu particulièrement délicat pour Meta.