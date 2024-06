Instagram rend sa fonction de mise à jour de statut plus interactive

Voilà qui devrait apporter une certaine dynamique à l'application !

Avec une richesse et une profondeur d’expérience dans le monde de la technologie, Instagram a toujours été à l’avant-garde de l’innovation en matière de médias sociaux. En décembre 2022, la plate-forme a lancé Notes, une nouvelle façon pour les gens de partager des statuts, fonctionnalité déjà très répandue sur Facebook.

Inspiration du site sœur Facebook

Au fil du temps, Instagram a adopté une approche résolument innovante pour améliorer son application. En puisant l’inspiration de Facebook, Instagram a intégré davantage de fonctionnalités à son application, avec notamment l’ajout de Note Prompts.

Expérimentation de Note Prompts

Instagram a d’abord expérimenté les Note Prompts plus tôt dans l’année, une fonction qui permet aux utilisateurs de partager des questions telles que “Que devrais-je manger ?” ou “Qui va être dans telle ville ce week-end ?”. Les amis peuvent alors répondre avec des conseils, des suggestions et des pensées aléatoires sur le sujet.

Mentions et Notes similaires aux Stories

Une autre innovation introduite récemment est la fonctionnalité Mentions, qui permet aux utilisateurs de marquer directement un ami dans leurs Notes. Ils ont également lancé Note Likes, qui fonctionne de manière similaire aux “j’aime” sur le reste de la plate-forme Instagram, il suffit de double-cliquer sur une note ou de cliquer sur le cœur.

Depuis leur apparition sur Instagram il y a quelques années, les Notes ont commencé à ressembler de plus en plus aux stories Instagram. Elles ne durent que 24 heures et ont des contrôles quant à qui peut les voir. Les Notes sont visibles dans la boîte de réception de l’utilisateur et sur les profils, renforçant ainsi la nature interactive et engageante d’Instagram.