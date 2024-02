Comment débloquer quelqu’un sur Facebook

Facebook permet de bloquer facilement un compte. Malheureusement, l'opération de déblocage n'est pas franchement simple. On vous explique comment procéder.

Vous ne devriez jamais avoir honte d’utiliser le bouton “Bloquer” sur Facebook. Bloquer quelqu’un sur un réseau social est libérateur, cela permet de poser des limites et c’est un très bon moyen pour s’offrir une expérience en ligne très positive. Cela envoie aussi le message qu’il ne faut pas jouer avec vous. Mais parfois, l’on peut agir ainsi sans le vouloir vraiment. Si vous regrettez d’avoir bloqué quelqu’un sur Facebook, vous pouvez annuler l’opération, mais ce n’est pas très intuitif.

Ce que fait le blocage sur Facebook

Si vous avez déjà été bloqué(e) sur Facebook, vous avez peut-être constaté qu’il n’est plus possible de retrouver le profil de l’autre personne par la recherche ni voir ses posts ou ses commentaires. Lorsque vous bloquez quelqu’un sur Facebook, c’est ce que vous leur faites : vous vous rendez complètement inaccessible pour lui. Il ne peut plus vous trouver.

Bloquer est le plus facile. Il suffit d’aller sur son profil, de tapoter sur le menu avec les trois petits points sous la photo de profil en bas à droite et d’utiliser le bouton “Bloquer”.

Pour débloquer une personne, il faut donner un peu de sa personne :

Allez sur votre profil en tapotant sur votre image de profil dans le coin supérieur droit. Tapotez sur “Paramètres et confidentialité”, puis “Paramètres”. Dans la colonne de droite, cherchez “Confidentialité” et cliquez dessus. Cliquez ensuite sur “Blocage”. Dans la section “Personnes bloquées”, trouvez “Modifier”, cliquez dessus, puis “Voir la liste des bloqués”. Vous verrez alors la liste des personnes que vous avez bloquées et vous pouvez cliquer sur “Débloquer” sur la personne souhaitée. Cliquez ensuite sur “Confirmer”.

Dans certains cas, “Blocage” peut apparaître dès que vous arrivez sur Paramètres, si cette section compte parmi vos “Paramètres les plus utilisés”.

À bien garder en tête au sujet du déblocage sur Facebook

Lorsque vous bloquez (ou débloquez) quelqu’un, ce dernier n’en est pas informé, il peut donc n’être jamais au courant qu’il a été bloqué. Malheureusement, après le déblocage, celui-ci n’est pas ajouté automatiquement à votre liste d’amis ; vous devez donc envoyer une nouvelle demande d’amis si vous le souhaitez. Si cette personne ne savait pas qu’elle a été bloquée, cela peut la mettre sur la piste.

Aussi, si vous débloquez quelqu’un, vous ne pourrez plus le rebloquer avant deux jours. Assurez-vous donc de bien vouloir débloquer cette personne avant de procéder. Même si elle n’est pas dans votre liste d’amis Facebook, elle pourra toujours voir vos publications publiques une fois débloquée.