« OG Facebook » : le plan de Mark Zuckerberg pour redonner vie à son réseau social

Mark Zuckerberg veut redéfinir l’expérience Facebook, en rétablissant les éléments qui ont fait sa popularité au fil des années.

Tl;dr Mark Zuckerberg souhaite redonner à Facebook l’atmosphère de ses premières années pour raviver l’engouement des utilisateurs.

Il est prêt à accepter des sacrifices financiers à court terme pour se concentrer sur cette transformation.

Facebook continuera d’encourager les vidéos et Reels tout en cherchant à revenir à ses origines.

Un retour aux racines de Facebook

Durant la présentation des résultats financiers de Meta pour le quatrième trimestre, Mark Zuckerberg a expliqué qu’il souhaitait rendre Facebook à la fois plus influent et plus en phase avec les attentes des utilisateurs. Il a souligné que le réseau social est un élément clé de la vie de plus de trois milliards d’utilisateurs mensuels et qu’il souhaite le rendre encore plus présent culturellement. Bien qu’il n’ait pas donné de détails concrets sur les changements à venir, Mark Zuck a affirmé qu’il était « excité » à l’idée de ramener l’expérience à celle d' »un Facebook plus authentique ». Cette transformation sera au cœur de la stratégie de Meta pour l’année à venir.

Un pari risqué pour les résultats à court terme

Mark Zuckerberg a également indiqué qu’il pourrait être nécessaire de sacrifier certains résultats financiers à court terme pour se concentrer sur l’amélioration de Facebook. Il a précisé que cet investissement en temps et en ressources dans les modifications du produit pourrait ne pas porter ses fruits immédiatement, mais qu’il croyait que cela représenterait une direction importante pour l’avenir. Meta semble ainsi prêt à prendre un risque financier pour revenir à ses origines et à une version de Facebook qui résonne plus profondément avec ses utilisateurs.

Un Facebook qui cherche à redevenir fun

Une partie importante de ce projet de transformation est de redonner à Facebook une atmosphère plus ludique et moins surveillée par les générations plus âgées. Pour de nombreux utilisateurs, Facebook a perdu son côté « fun » depuis qu’il est envahi par les membres de la famille, comme les générations Baby Boomer ou Gen X. Rappelez-vous de l’époque où Facebook était plus un lieu de rencontre entre amis qu’une plateforme de surveillance familiale. Si ce changement semble plaire à une certaine tranche d’utilisateurs, il pourrait également attirer de nouveaux jeunes utilisateurs qui fuient les plateformes trop « adultes ».

Les défis d’un retour aux sources

Cependant, il ne faut pas oublier l’origine controversée de Facebook. Avant d’être le réseau social que l’on connaît, Facebook s’appelait Facemash, une plateforme créée par Mark Zuckerberg pour classer ses camarades de Harvard en fonction de leur attractivité. Cette origine soulève des questions sur les intentions réelles de la société et sur ce que pourrait réellement signifier « retour aux sources ». Le changement pourrait aussi raviver les débats sur l’inclusivité, un sujet sur lequel Zuckerberg a souvent été critiqué, notamment pour avoir rejeté certaines initiatives de Sheryl Sandberg, son ancienne directrice des opérations.

Une évolution tout de même marquée par la vidéo et les Reels

Malgré son souhait de revenir à un Facebook plus « authentique », Mark Zuckerberg n’a pas renié les nouvelles fonctionnalités du réseau. Lors de cette même présentation, il a célébré la croissance des vidéos et des Reels sur Facebook, expliquant que les utilisateurs passent désormais de plus en plus de temps à visionner du contenu vidéo. Il estime également que la croissance des Reels sur Instagram et Facebook continuera, peu importe l’impact de la concurrence avec TikTok. Cela montre que, tout en cherchant à ramener une ambiance plus nostalgique, Mark Zuckerberg ne néglige pas les évolutions modernes et l’essor du contenu vidéo.