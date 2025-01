Meta va faciliter la connexion entre WhatsApp, Instagram et Facebook

WhatsApp, Instagram et Facebook offriront bientôt une expérience utilisateur encore plus intégrée.

Tl;dr Meta prévoit de connecter WhatsApp à Instagram et Facebook via le Centre de comptes pour simplifier le partage de contenus, comme les Status.

Une option Single Sign On permettra d’utiliser un seul identifiant pour accéder à plusieurs applications, tout en restant facultative.

La confidentialité des messages WhatsApp restera intacte, et le déploiement de ces nouveautés se fera progressivement dans le monde.

Une intégration pour simplifier le partage

Meta va permettre d’ajouter votre compte WhatsApp au Centre de comptes, un hub conçu pour gérer les connexions entre Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette nouvelle fonctionnalité simplifie la publication en autorisant le partage automatique des Status WhatsApp en tant que Stories sur Instagram et Facebook. Vous n’aurez ainsi plus besoin de poster manuellement sur chaque plateforme, ce qui rend l’expérience plus fluide et rapide.

Une connexion unifiée avec le Single Sign On

Avec cette mise à jour, Meta va introduire le Single Sign On, une option permettant de se connecter à plusieurs applications grâce à un seul compte. Vous pourrez, par exemple, utiliser vos identifiants Facebook pour accéder à Instagram ou WhatsApp. Toutefois, cette fonctionnalité reste facultative et désactivée par défaut, pour que chaque utilisateur puisse gérer ses préférences en toute liberté.

Sécurité et confidentialité garanties

Meta assure que cette intégration n’altérera pas la sécurité des échanges sur WhatsApp. Les messages et appels continueront d’être protégés par un chiffrement de bout en bout. La fonctionnalité se concentre uniquement sur le partage et l’authentification, garantissant que la confidentialité des utilisateurs reste une priorité.

Un déploiement progressif et de nouvelles options

Le déploiement de cette fonctionnalité se fera progressivement à l’échelle mondiale et pourrait prendre plusieurs mois pour atteindre tous les utilisateurs. Meta prévoit également d’ajouter de nouvelles options au Centre de comptes, comme la gestion des avatars, des autocollants animés avec Meta AI et des créations personnalisées via Imagine Me. Dès que l’intégration sera disponible, elle pourra être activée via les paramètres WhatsApp ou lors de certaines actions entre applications.