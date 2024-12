WhatsApp cesse de fonctionner sur ces anciens appareils Android et iOS

L'évolution des systèmes d'exploitation pousse la messagerie instantanée WhatsApp à cesser le support de certains appareils

Tl;dr WhatsApp ne sera plus compatible avec plusieurs anciens smartphones Android et iOS.

Des marques comme Apple, Samsung, Huawei, Motorola, Sony, LG et Lenovo sont touchées par cette mise à jour.

Cette décision vise à renforcer la sécurité et assurer la compatibilité avec les fonctionnalités récentes.

Une décision stratégique de Meta pour renforcer la sécurité

Dans un effort pour garantir la sécurité de ses utilisateurs et la compatibilité avec les versions récentes des systèmes d’exploitation, Meta a décidé de mettre fin à la prise en charge de WhatsApp sur plusieurs modèles de smartphones. Cette mesure vise à encourager les utilisateurs à passer à des appareils plus récents, capables de supporter les nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Le groupe, propriétaire de WhatsApp, met ainsi en avant l’importance de maintenir ses appareils à jour pour assurer une expérience optimale et sécurisée. L’arrêt de la prise en charge des appareils plus anciens devrait également permettre de limiter les risques liés aux failles de sécurité. À terme, cette décision pourrait également offrir de meilleures performances pour ceux utilisant des appareils plus récents et mieux équipés.

Les smartphones concernés par cette mise à jour

Les utilisateurs d’anciens modèles de smartphones Android et iOS risquent de se retrouver exclus de la possibilité d’utiliser WhatsApp après l’arrêt du support. Parmi les modèles concernés, on retrouve les iPhones d’Apple tels que l’iPhone 5, 6, 6S, 6S Plus et l’iPhone SE. Du côté d’Android, plusieurs modèles de Samsung sont impactés, notamment les Galaxy Note 3, S3 Mini, S4 Active, S4 Mini, S4 Zoom, Galaxy Core, Ace Plus, Grand, et Express 2. Motorola voit également certains de ses appareils, comme le Moto G et le Moto X, perdant la compatibilité avec l’application. Huawei est également concerné, avec des modèles comme l’Ascend P6 S, Ascend G525, C199, GX1s, et Y625. Les utilisateurs de Sony, avec les Xperia Z1 et E3, ainsi que ceux de LG, possédant des modèles comme l’Optimus 4X HD, G, G Pro et L7, devront aussi se tourner vers des appareils plus récents. Enfin, Lenovo n’est pas épargné, avec des modèles comme le Lenovo 46600, A858T, P70 et S890 qui ne seront plus compatibles.

Pourquoi cette mise à jour est-elle nécessaire ?

La mise à jour de WhatsApp est primordiale pour suivre l’évolution des systèmes d’exploitation et des standards de sécurité. Les anciennes versions d’Android et iOS ne sont plus capables de supporter les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, qui intègrent souvent des technologies avancées et des protocoles de sécurité renforcés. En abandonnant les anciennes versions, Meta s’assure que l’application puisse continuer à fonctionner correctement sur des appareils plus modernes, tout en protégeant les utilisateurs des cybermenaces. La fin du support pour les anciens systèmes permet ainsi de réduire les risques de piratage, de fuites de données et d’autres problèmes liés à des logiciels obsolètes.

Les solutions pour les utilisateurs concernés

Si vous possédez un appareil affecté par cette mise à jour, plusieurs options s’offrent à vous. La première consiste à mettre à niveau votre smartphone vers un modèle plus récent, compatible avec les dernières versions d’Android ou d’iOS. Si cela n’est pas possible, vous pouvez envisager de basculer vers un autre appareil qui dispose des spécifications requises pour continuer à utiliser WhatsApp sans problème. Par ailleurs, il est conseillé de vérifier régulièrement la version de votre système d’exploitation et d’installer les mises à jour disponibles pour maintenir une sécurité optimale. Bien que l’arrêt du support soit contraignant, il existe des solutions pour rester connecté sans perte de service.