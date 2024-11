Apple se préparerait à développer un iPhone avec écran pliable

Apple serait sur le point de commencer le développement d'un iPhone pliable - voici ce que cela implique pour l'avenir du géant de la technologie.

Tl;dr Apple prévoit de lancer son propre iPhone pliable.

Le téléphone est entré en « processus de développement formel. »

Samsung pourrait accélérer le développement de ses téléphones pliables en réponse.

Apple se lance dans la course pour le smartphone pliable

Malgré les sept années écoulées depuis la sortie du premier téléphone pliable commercial, Apple semble prêt à se lancer dans la course. Depuis quelques années, les rumeurs concernant un potentiel iPhone pliable, baptisé « iPhone Flip », se multiplient. Toutefois, les dernières indiquent que ce téléphone est de plus en plus proche de devenir un produit concret.

Un processus de développement formel

Selon le tipster coréen Yeux1122, l’iPhone Flip entre dans le « processus de développement formel » en collaboration avec des fabricants d’écrans tels que LG Display ou Samsung Display. Des prototypes émergeront, des tests et affinements seront effectués, préparant le terrain pour la production et la commercialisation.

En d’autres termes, Apple souhaite créer un téléphone pliable qui répond aux exigences technologiques clés.

Un lancement dans 2 à 3 ans

Si Apple en est seulement à la phase de développement de l’iPhone pliable, le lancement de ce nouvel appareil n’est pas attendu avant deux à trois ans. Cela correspond aux fuites précédentes suggérant que l’iPhone Flip pourrait voir le jour en 2026 ou 2027.

Samsung en réponse accélère son développement

Il est intéressant de noter que Yeux1122 affirme que ce développement poussera Samsung à accélérer le développement de ses propres téléphones pliables, y compris en introduisant un « pli hétérogène, la gamme FE et des modifications de conception après le Fold SE ».

Ceci laisse présager des téléphones pliables Samsung précédemment fuités, comme le téléphone tri-pliable Samsung, qui devrait être lancé l’année prochaine. Il pourrait être accompagné d’un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE moins cher, apportant enfin un téléphone pliable d’entrée de gamme (lire : moins cher) sur le marché, répondant à une attente mondiale.