Vers l’abandon du cadre en titane pour l’Apple iPhone 17 Pro ?

Selon les dernières informations disponibles, l'iPhone 17 Pro pourrait abandonner son cadre en titane. Voici tout ce que nous savons sur ce potentiel changement majeur dans la conception du prochain smartphone d'Apple.

Tl;dr Nouvelles rumeurs sur le design de l’iPhone 17 Pro.

Le cadre serait en aluminium, plus léger et écologique.

Le dos serait partiellement en métal pour permettre la recharge sans fil.

Quoi de neuf pour l’iPhone 17 Pro ?

La rumeur court sur la toile : Apple envisagerait de changer les matériaux des cadres pour les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cette information, bien que non confirmée, suscite l’intérêt des amateurs de technologie.

Un retour à l’aluminium

Le changement notable réside dans la composition du cadre. Selon un récent article de The Information, Apple utiliserait de l’aluminium pour fabriquer les cadres des nouveaux téléphones. Cela marquerait une première depuis l’iPhone X en 2017, dont le cadre était en acier inoxydable, abandonné ensuite pour du titane dans les modèles iPhone 15 Pro.

Quels seraient les avantages d’un tel choix ? « L’aluminium est bien plus léger que les autres options et plus respectueux de l’environnement », indique le rapport.

Des changements de design à prévoir ?

L’autre modification concernerait le dos de l’appareil. Apple envisagerait de supprimer le boîtier de la caméra en verre arrière, pour le remplacer par un rectangle plus grand, également en aluminium. Ce design rappelle étrangement celui du Pixel 9 Pro.

Le panneau arrière serait donc composé pour moitié de métal et pour moitié de verre. Une conception probablement dictée par la nécessité de permettre la recharge sans fil, impossible à travers un dos entièrement métallique.

Quand en saurons-nous plus ?

De nombreuses rumeurs circulent quant aux spécifications de l’iPhone 17 Pro, notamment des améliorations des caméras téléobjectif et selfie. Cependant, Apple ne confirme ni n’infirme ces bruits de couloir. Tout ce que nous pouvons faire pour l’instant, c’est attendre l’annonce officielle. Si la firme de Cupertino suit ses habitudes, l’iPhone 17 devrait être dévoilé aux alentours de septembre 2025.