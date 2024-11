Le supposé Apple iPhone 17 Slim pourrait faire l’impasse sur cette importante fonctionnalité Pro

Il se murmure qu'Apple pourrait faire des économies sur une caractéristique majeure de la version Pro pour son hypothétique iPhone 17 Slim, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs.

Tl;dr L’iPhone 17 Slim pourrait être lancé l’année prochaine.

Il serait plus fin, mais sa performance camera serait moins bonne.

Son prix pourrait être le plus élevé de tous les iPhone.

L’iPhone 17 Slim : une nouveauté pour 2025 ?

Selon les rumeurs, Apple préparerait une surprise pour l’année prochaine : l’iPhone 17 Slim, un smartphone qui pourrait venir rafraîchir la gamme de la marque à la pomme. Après les ventes décevantes des modèles mini et Plus, Apple mise sur une version plus fine pour séduire les acheteurs.

Une performance de caméra en retrait

Toutefois, si ce nouvel iPhone promet d’être attrayant à bien des égards, il semblerait qu’il soit en retrait par rapport aux versions Pro en termes de performance de caméra. Un rapport récent du média coréen The Elec semble confirmer cette information. Il révèle que LG Innotek, le principal fournisseur de modules de caméra pour Apple, investit plus de 255 millions de dollars dans de nouvelles installations pour produire du matériel iPhone 17 Pro. Cela signifie que les modèles non-Pro de l’année prochaine, à savoir l’iPhone 17 régulier et l’iPhone 17 Slim, devront se passer du zoom optique 5x dont bénéficient les modèles plus coûteux avec leur système de caméra tétraprisme.

Une épaisseur record

L’iPhone 17 Slim est supposé avoir une épaisseur de seulement 6 mm, soit 13% plus fin que le détenteur actuel du titre du téléphone le plus fin d’Apple, l’iPhone 6. Il serait donc particulièrement difficile d’intégrer plusieurs modules de caméra volumineux dans un boîtier aussi élégant. La simplicité devra donc être privilégiée, la finesse étant le principal argument de vente de ce modèle Slim.

Un prix élevé ?

D’après les rumeurs, le prix de l’iPhone 17 Slim pourrait être le plus élevé jamais pratiqué par Apple, dépassant ainsi le prix de départ de 1 199 dollars de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, personnellement, je trouve ce prix difficile à croire. La finesse est certes attrayante, mais pas à ce point. Il faudra donc attendre l’arrivée de la famille iPhone 17 en septembre 2025 pour voir comment Apple gère son positionnement tarifaire.