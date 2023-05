Le service Apple Mon flux de photos fermera ses portes le 26 juillet. Vous n'avez pas grand-chose à faire de votre côté si vous utilisez encore ce dernier.

Apple a prévu de mettre un terme à son service Mon flux de photos à compter du 26 juillet 2023. La firme de Cupertino l’a annoncé ce week-end. Ce service gratuit était proposé depuis le lancement d’iCloud en 2011. Vous pourrez encore utiliser Mon flux de photos pour y envoyer vos 30 derniers jours de photos et de vidéos – dans une limite de 1 000 fichiers – depuis vos appareils Apple vers iCloud.

Le service Apple Mon flux de photos fermera ses portes le 26 juillet

Mon flux de photos précédait iCloud Photos et offrait aux utilisateurs de l’écosystème de la marque à la pomme un moyen d’accéder à leurs photos et vidéos sur plus d’un de leurs appareils. Plus intéressant, le contenu envoyé sur iCloud via Mon flux de photos n’est pas comptabilisé dans l’espace iCloud consommé, mais il n’est pas enregistré dans sa résolution originale.

Dans un document d’aide découvert par MacRumors, Apple explique que Mon flux de photos cessera d’envoyer automatiquement les photos sur les serveurs de l’entreprise à partir du 26 juin 2023. Ensuite, vos photos et vidéos resteront sur iCloud pendant 30 jours jusqu’à la fermeture officielle définitive le 26 juillet, un mois plus tard. Dans la mesure où chaque image et chaque vidéo envoyée sur iCloud via Mon flux de photos est stockée dans son format et sa résolution originaux sur au moins l’un de vos appareils Apple, vous ne perdrez rien de vos précieux souvenirs dans cette fermeture de service. Ceci étant dit, si vous voulez avoir accès à une photo précise sur un appareil précis, Apple recommande que vous enregistriez ce fichier sur cet appareil manuellement, dans la Bibliothèque de photos avant le 26 juillet.

Vous n’avez pas grand-chose à faire de votre côté si vous utilisez encore le service

Sur iPhone et iPad, vous pouvez enregistrer une photo depuis Mon flux de photos en ouvrant l’application Photos, en naviguant dans l’album Mon flux de photos, en sélectionnant la photo que vous souhaitez enregistrer puis en tapotant sur le bouton Partage pour l’enregistrer dans votre Bibliothèque. Apple termine son document d’aide en précisant que “iCloud Photos est la meilleure méthode pour garder les photos et les vidéos que vous prenez à jour sur tous vos appareils et les stocker en toute sécurité dans iCloud.”