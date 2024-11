Sony pourrait acquérir Kadokawa, le groupe qui possède le développeur d’Elden Ring et Dark Souls

Une acquisition de Kadokawa par Sony renforcerait considérablement son emprise sur l’industrie du divertissement.

Tl;dr Kadokawa est une cible de Sony pour un rachat imminent.

FromSoftware, créateur du genre Souls-like, est une filiale de Kadokawa.

Sony pourrait ainsi élargir son portefeuille d’anime et de manga.

Sony lorgne sur l’éditeur japonais Kadokawa

Selon des informations relayées par Reuters, le géant de l’électronique Sony serait en pourparlers pour l’acquisition de l’éditeur japonais Kadokawa. Un achat qui représenterait une étape majeure pour Sony, déjà détenteur d’une participation de 14% dans le studio FromSoftware, propriété de Kadokawa.

Un coup de maître pour Sony

FromSoftware n’est pas un studio quelconque. Il est à l’origine de jeux acclamés pour leur difficulté, tels que Elden Ring, Dark Souls et Bloodbourne. Elden Ring, fruit de la collaboration entre le directeur Hidetaka Miyazaki et l’auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin, a connu un succès retentissant depuis sa sortie début 2022 sur les plateformes de Sony, PlayStation 4 et 5. Avec plus de 25 millions d’unités vendues, y compris son extension Shadow of the Erdtree qui a écoulé cinq millions de copies en trois jours seulement en juin.

Une acquisition aux multiples facettes

Mais l’achat de Kadokawa ne se limite pas à FromSoftware. Sony mettrait également la main sur Acquire, Spike Chunsoft et Gotcha Gotcha Games, élargissant ainsi son éventail de développeurs et d’œuvres. Ces studios sont à l’origine de jeux populaires tels que Mario & Luigi: Brothership, Shiren the Wanderer et Tenchu. De plus, cette acquisition permettrait à Sony de renforcer son portefeuille existant en matière d’anime et de manga.

Une transaction à suivre de près

La valeur de Sony est estimée à environ 114 milliards de dollars, mais le montant qu’elle est prête à débourser pour Kadokawa reste incertain. Selon certaines sources, un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines. Nous devrions donc avoir plus d’informations à ce sujet prochainement.