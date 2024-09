Sony sur le point de dévoiler la PS5 Pro lors d’un livestream étonnamment court

Mark Cerny présentera pendant neuf minutes les innovations technologiques de la PS5 et leur impact sur l'industrie du jeu. Il se concentrera particulièrement sur les fonctionnalités uniques de cette nouvelle console. Quelles surprises nous réserve donc cette présentation ?

Une annonce très attendue

La PlayStation 5 Pro de Sony ne laisse plus beaucoup de place au mystère. En effet, la firme japonaise a dévoilé qu’une présentation technique de la PlayStation 5 aura lieu le 10 septembre à 17h (heure française). Cette présentation, qui sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de PlayStation, promet de lever le voile sur toutes les caractéristiques officielles de cette nouvelle console.

Un architecte de renom à la présentation

Présentée par Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS5, cette présentation semble confirmer que l’annonce officielle de la PS5 Pro est imminente. L’accent sera mis sur les « innovations technologiques de la PS5 », selon les mots de Cerny lui-même. Cette révélation intervient quelques jours seulement après que Sony ait laissé entrevoir une PS5 redessinée, en accord avec diverses fuites concernant la PS5 Pro.

Des performances à la hauteur des attentes

Si l’on en croit les rumeurs, cette mise à jour de mi-cycle de la PS5 Pro devrait offrir des taux de rafraîchissement améliorés et constants en résolution 4K, ainsi qu’un mode de performance 8K dans les jeux compatibles. Le rendu des jeux serait 45% plus rapide que sur la PS5 standard, tandis que les capacités de ray-tracing de la Pro seraient de deux à trois fois plus rapides.

En somme, il semble que Sony soit prêt à continuer son « voyage » dans l’innovation technologique avec cette PS5 Pro. Rendez-vous le 10 septembre pour la découverte officielle de cette nouvelle console qui promet d’élever le niveau du jeu vidéo à un tout autre niveau.