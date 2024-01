L’outil RTX Remix de NVIDIA est disponible en bêta gratuite et ouverte

Grâce à des modders, il est désormais possible d'ajouter le ray-tracing et d'améliorer les textures des jeux plus anciens grâce à l'IA. Tout cela suscite une question : jusqu'où la technologie pourra-t-elle transformer les expériences de jeu ?

Tl;dr NVIDIA publie une version bêta de son outil RTX Remix.

Cet outil ajoute des graphismes modernes aux anciens jeux PC.

RTX Remix travaille sur n’importe quel jeu DirectX 8 ou 9.

Divers jeux classiques sont déjà compatibles avec l’outil.

NVIDIA redonne vie aux classiques du PC

Un vent de modernité balaie le monde des jeux PC d’antan. C’est l’initiative audacieuse de la célèbre entreprise NVIDIA avec son nouvel outil, le RTX Remix. Une technologie innovante qui a pour ambition d’offrir un lifting graphique aux grands classiques du jeu PC.

Un outil pour moddeurs

Taillé sur mesure pour les moddeurs, le RTX Remix permet d’apporter une seconde jeunesse aux jeux DirectX 8 ou 9. Comment ? En agrémentant ces titres emblématiques d’éclairages élaborés par ray-tracing et de textures améliorées grâce à l’intelligence artificielle. C’est un véritable voyage dans le temps, où les pixels s’épanouissent en une splendeur graphique moderne.

Une liste en expansion de jeux compatibles

D’ores et déjà, NVIDIA a publié une liste non exhaustive de jeux d’ores et déjà compatibles avec l’outil RTX Remix. Parmi ces incontournables figurent le légendaire “Call of Duty 2”, la série culte “Hitman“, ou encore l’ovni vidéoludique “Garry’s Mod”. De quoi raviver les souvenirs d’une génération de joueurs.

La version bêta de ce logiciel innovant est d’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit. NVIDIA incite tous les moddeurs à l’expérimenter et à partager leur feedback pour affiner cette technologie révolutionnaire.