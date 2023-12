En raison des règles d’exportation américaines, NVIDIA bride sa RTX 4090 pour les acheteurs chinois

Le 4090D offre moins de cœurs CUDA que son équivalent plus rapide.

Tl;dr NVIDIA lance une version de la GeForce RTX 4090 spécialement pour le marché chinois.

La RTX 4090D a moins de cœurs CUDA et utilise moins d’énergie.

La réduction des spécifications répond aux restrictions d’exportation américaines.

La 4090D sera disponible en Chine en janvier pour environ 1 836 $ USD.

NVIDIA répond aux contraintes du marché

NVIDIA, entreprise de technologie de renommée mondiale, a révélé qu’elle avait une solution face aux défis de l’exportation de ses produits vers le marché chinois. L’entreprise a développé une version économe en énergie de sa carte graphique GeForce RTX 4090, spécifiquement conçue pour le marché chinois.

La RTX 4090D : une prouesse technologique

La nouvelle carte, nommée RTX 4090D, est présentée sur le site web chinois de l’entreprise. Elle se distingue par son nombre inférieur de coeurs CUDA, une diminution de consommation d’énergie à 425W au lieu de 450W, le tout impactant légèrement les performances globales de la carte. Néanmoins, malgré la baisse de 5% de ses performances, NVIDIA maintient que la 4090D représente un “saut quantique en termes de performances, d’efficacité et de graphismes pilotés par l’intelligence artificielle“.

Pourquoi ces changements ?

Ce choix a été motivé par les restrictions d’exportation mises en place par les États-Unis sur les puces informatiques haut de gamme en direction de la Chine et de la Russie. Ces mesures, visant à limiter la possibilité de développement de technologie pouvant servir à la fabrication d’armes et à la surveillance, ont été annoncées en 2022 et appliquées officiellement cette année. NVIDIA affirme que la conception de la 4090D respecte pleinement ces restrictions.

Lancement imminent

La RTX 4090D devrait être disponible sur le marché chinois à partir de janvier, au prix de ¥12,999 soit environ 1 836 dollars USD. Cette initiative pourrait atténuer la demande pour des cartes graphiques puissantes, à la suite des restrictions qui ont poussé à la reconversion de plusieurs usines pour se concentrer sur les accélérateurs d’IA.