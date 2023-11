NVIDIA serait prêt à dévoiler de nouvelles puces IA pour contourner les restrictions d’exportation américaines vers la Chine

D'après certaines sources, les nouvelles puces ont été conçues pour être moins puissantes que les modèles vendus aux États-Unis. Faut-il s'inquiéter de cette différence de performance ?

Tl;dr NVIDIA développe trois nouveaux chipsets IA pour la Chine.

Ces chipsets sont conçus pour respecter les restrictions d’exportation américaines.

Leur puissance est inférieure aux modèles haut de gamme de NVIDIA.

Les nouvelles puces pourraient être disponibles avant la fin de l’année.

La stratégie de NVIDIA pour le marché chinois

NVIDIA, leader mondial dans le développement de processeurs graphiques, déploie une stratégie audacieuse pour maintenir sa présence sur le marché chinois des IA. Selon des informations de The Wall Street Journal et Reuters, l’entreprise serait en train de concevoir trois types de chipsets intelligents spécialement développés pour le marché chinois.

Faire face aux restrictions d’exportation

Cette initiative fait suite à de récentes modifications apportées par le gouvernement américain aux réglementations d’exportation de composants informatiques vers la Chine et la Russie. Ces restrictions, motivées par les risques d’usage militaire de ces technologies, ont contraint NVIDIA à stopper la vente de certains modèles de chipsets (A100 et H100) sur le marché chinois. En réponse à cela, le fabricant de processeurs a spécifiquement conçu les chipsets A800 et H800 pour la Chine.

Des chipsets moins puissants pour la Chine

Toutefois, ces derniers modèles, tout comme la majorité des produits de la marque, sont dorénavant inéligibles à l’exportation sous les nouvelles restrictions. Pour contourner ces limitations, NVIDIA a développé trois nouveaux modèles spécifiques pour la Chine : le HGX H20, le L20 et le L2. Même si le modèle H20 est supposé être le plus performant des trois, leur puissance de calcul ne dépasse pas le seuil fixé par les nouvelles réglementations du gouvernement américain.

Réponse des entreprises chinoises

En parallèle, plusieurs géants technologiques chinois, dont Baidu, Huawei, Xiaomi et Oppo, ont commencé à développer leurs propres semi-conducteurs face à la possibilité grandissante d’une interdiction totale d’importation de chipsets en provenance des États-Unis et d’autres pays. Pourtant, malgré ces efforts, de nombreux clients pourraient rester fidèles aux produits NVIDIA, reconnus pour leur fiabilité et la robustesse de leur logiciel, éléments indispensables pour le développement de l’IA.