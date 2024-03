NVIDIA et Ubisoft s’associent pour perfectionner les personnages non-joueurs pilotés par IA

Ces personnages ont été conçus pour interagir en temps réel avec les joueurs et leur environnement.

Tl;dr NVIDIA collabore avec Ubisoft pour ajouter des IA génératives aux NPC.

La technologie NEO-NPC favorise des interactions plus réalistes dans les jeux.

Les NPC ont une mémoire de conversation et sont conscients de l’environnement.

NVIDIA a également révélé ses GPU de nouvelle génération : les puces Blackwell.

NVIDIA et Ubisoft redéfinissent l’immersion du joueur

En collaboration avec Ubisoft, NVIDIA transforme l’expérience du jeu vidéo. Le géant de la technologie travaille sur l’intégration des Intelligences Artificielles génératives dans les personnages non-jouables (PNJ). Ce projet promet de captiver les joueurs en favorisant des interactions inédites et plus réalistes.

Des PNJ plus humains grâce à la technologie NEO

La technologie “ACE” de NVIDIA, utilisée conjointement avec l’expertise de Inworld AI, a permis de donner vie à de nouvelles IA innovantes nommées “NEO PNJ”. Contrairement aux PNJ classiques, les NEO PNJ ne répètent pas les mêmes phrases et sont capables de réagir en temps réel aux actions des joueurs. Ainsi, ces personnages ne restent pas indifférents au “chaos” qui peut se produire autour d’eux dans le jeu.

Des dialogues plus riches et des sentiments plus profonds

Dans le cadre du partenariat entre NVIDIA et Ubisoft, les PNJ NEO ont été dotés d’une “conscience contextuelle et environnementale” et d’une mémoire de conversation, offrant une nouvelle dimension à l’interaction joueur-personnage. Les PNJ deviennent alors capables de collaborations stratégiques avec les joueurs, changeant ainsi le caractère aléatoire de leur comportement. Pour renforcer le réalisme des NEO PNJ, NVIDIA a intégré sa technologie Audio2Face pour permettre une synchronisation labiale et des animations faciales appropriées.

NVIDIA innove également avec les GPU de nouvelle génération

Outre l’annonce de sa collaboration avec Ubisoft, NVIDIA a dévoilé ses prochains GPU, les puces Blackwell. Selon NVIDIA, ces puces promettent une vitesse de traitement 7 à 30 fois supérieure à la série H100, tout en consommant 25 fois moins d’énergie. Cette évolution des GPU s’apparente à un grand pas en avant dans le développement des modèles de langage à grande échelle.