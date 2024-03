NVIDIA poursuivi à son tour pour violation de droits d’auteur sur l’IA

Selon les auteurs, l'entreprise a formé son intelligence artificielle NeMo sur un ensemble de données controversé, qui a exploité leurs ouvrages sans autorisation.

Tl;dr Des auteurs portent plainte contre NVIDIA pour violation de droit d’auteur.

Ils affirment que NVIDIA a illégalement utilisé leurs livres avec AI NeMo.

Les auteurs demandent réparation et la destruction des copies de Books3 utilisées.

NVIDIA prétend avoir respecté les lois sur le droit d’auteur.

Controverse autour de l’usage des œuvres littéraires par NVIDIA

Décidément, les litiges sur les droits d’auteur impliquant l’intelligence artificielle à un rythme toujours croissant constituent une nouvelle norme. La semaine dernière, une nouvelle action en justice a été proposée contre NVIDIA pour son IA NeMo.

Annonce d’une possible action en justice

Les auteurs Abdi Nazemian, Brian Keene et Stewart O’Nan, déclarent que NVIDIA a formé son modèle linguistique NeMo sur un ensemble de données controversé, Books3, qui a fait un usage illégal de leurs ouvrages sans consentement. Ils ont demandé un procès devant jury et exigent de NVIDIA qu’il dédommage les préjudices subies et détruise toutes les copies de l’ensemble de données Books3.

Le contenu de la plainte

Selon la plainte, “NVIDIA a reconnu avoir formé ses modèles NeMo Megatron sur une copie de l’ensemble de données The Pile. Cette formation inclut nécessairement aussi une copie de Books3, car Books3 fait partie de The Pile”. Ils indiquent également que “certains livres écrits par les plaignants font partie de Books3, donnant lieu à l’infraction”.

La réponse de NVIDIA

Dans une déclaration au Wall Street Journal, NVIDIA clame son innocence, en insistant sur le fait qu’ils “respectent les droits de tous les créateurs de contenu et croient avoir créé NeMo en conformité totale avec la loi sur les droits d’auteur.”

Malgré cela, ce n’est pas la première fois qu’une grande entreprise technologique fait face à ce genre de litige. L’année dernière, OpenAI et Microsoft ont également été la cible de poursuites pour violation de droits d’auteur de la part d’auteurs d’œuvres non romanesques. Tout cela s’ajoute à une action en justice menée par des organisations d’information, dont The Intercept et Raw Story, et bien sûr, celle initiée par The New York Times.