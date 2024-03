Sam Altmann réintègre le conseil d’OpenAI : Le mystère de son éviction reste entier

L'incroyable retour triomphal de l'enfant prodige de l'IA est désormais officiel.

Tl;dr Sam Altman revient au conseil d’administration d’OpenAI.

Trois nouveaux membres rejoignent le conseil d’administration.

L’enquête sur son comportement est maintenant terminée.

L’enquête de WilmerHale révèle une rupture de confiance entre le conseil et Altman.

La reprise du pouvoir d’Altman chez OpenAI

Quatre mois se sont écoulés depuis le départ controversé puis le retour rapide de Sam Altman alors à la direction d’OpenAI, la compagnie qu’il a fondée. A présent, Altman retrouve sa place au sein du conseil d’administration de l’entreprise d’intelligence artificielle. Il avait repris ses fonctions de dirigeant principal en novembre, sous la surveillance d’un conseil temporaire, pendant une enquête menée sur sa conduite.

Clôture de l’enquête

L’enquête sur son comportement est désormais close, comme l’a confirmé l’entreprise. Parallèlement, trois nouveaux membres viennent étoffer son conseil d’administration : Fidji Simo, ancienne cadre de Meta et actuelle PDG d’Instacart, Nicole Seligman, ex-dirigeante de Sony, et Dr. Sue Desmond-Hellmann, ex-PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates. De son côté, Bret Taylor, co-PDG de Salesforce, ainsi que Larry Summers, économiste, et Greg Brockman, co-fondateur d’OpenAI, qui siégeaient au conseil temporaire, conservent leurs postes, avec Taylor continuant d’assumer la présidence.

Perturbations et éclaircissements

Cette nomination conclut “une période tumultueuse” pour OpenAI, marquée par le départ soudain d’Altman fin novembre dernier. Vendredi dernier, OpenAI a également publié un résumé des conclusions de l’enquête menée par le cabinet d’avocats WilmerHale, sollicité en décembre 2023 par le conseil d’administration pour enquêter sur les circonstances du limogeage d’Altman.

Un licenciement soudain… mais pourquoi ?

En revanche, le mystère reste entier quant aux raisons précises ayant mené à son licenciement. Le cabinet WilmerHale conclut que “la décision du précédent conseil n’était pas liée à des problèmes de sécurité du produit, de rythme de développement, des finances d’OpenAI ou de ses déclarations à des investisseurs, clients ou partenaires commerciaux. Au lieu de cela, c’était une conséquence d’une rupture dans la relation et de la perte de confiance entre le précédent conseil et M. Altman.” WilmerHale ajoute que le renvoi soudain d’Altman par le précédent conseil a été effectué sans préavis aux “parties prenantes clés”, ni la moindre chance pour Altman de répondre à ses préoccupations.