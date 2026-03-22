Super Micro Computer secouée par un trafic illégal de serveurs vers la Chine

L’affaire met en lumière les risques liés à l’exportation de composants stratégiques pour l’IA.

Tl;dr Trois employés ou prestataires de Super Micro Computer sont poursuivis pour avoir contourné les régulations américaines et expédié illégalement des serveurs vers la Chine.

Ils ont mis en place un système sophistiqué de commandes fictives, de reconditionnement à Taïwan et de falsification de documents pour tromper la vigilance interne.

L’affaire a des répercussions sur l’entreprise et illustre l’ampleur du marché noir de puces Nvidia pour l’IA face aux restrictions à l’exportation.

Un réseau sophistiqué pour contourner les contrôles américains

L’affaire dévoilée par le bureau du procureur des États-Unis à New York jette une lumière crue sur les tensions autour de l’exportation de technologies de pointe. Yih-Shyan « Wally » Liaw, Ruei-Tsang « Steven » Chang et Ting-Wei « Willy » Sun sont désormais poursuivies pour avoir contourné les réglementations américaines, orchestrant l’expédition illégale de serveurs équipés de puissantes puces graphiques Nvidia vers la Chine. Cette opération, d’une ampleur inédite, aurait permis d’écouler pour près de 2,5 milliards de dollars de matériel entre 2024 et 2025, selon le ministère américain de la Justice.

L’ingéniosité d’un stratagème international

Dans le détail, les trois prévenus, tous liés à la société informatique américaine Super Micro Computer, que ce soit en tant qu’employés ou prestataire, auraient élaboré un système bien rodé. Des commandes fictives adressées à des entreprises d’Asie du Sud-Est servaient à masquer la destination finale des serveurs. Une fois les marchandises repackagées à Taïwan via une société logistique, des serveurs factices étaient présentés au service conformité de l’entreprise pour tromper la vigilance interne. Ce montage reposait aussi sur la falsification systématique de documents afin que Super Micro Computer ignore le véritable trajet du matériel.

L’impact sur l’industrie et réactions en chaîne

Si la société californienne n’est pas formellement accusée dans l’acte d’inculpation américain, elle se retrouve tout de même secouée par ce scandale. Son cours boursier a subi les effets collatéraux immédiats, comme le rapporte CNBC. Dans une déclaration publiée en fin de semaine, Super Micro Computer prend ses distances : « Les personnes inculpées sont Yih-Shyan « Wally » Liaw, vice-président principal du développement commercial et membre du conseil d’administration de la société ; Ruei-Tsang « Steven » Chang, responsable des ventes à Taïwan ; et Ting-Wei « Willy » Sun, un contractuel. Supermicro a placé les deux employés en congé administratif et a mis fin immédiatement à sa relation avec le contractuel. »

Une course effrénée pour le matériel d’intelligence artificielle

Cet épisode n’est qu’une étape supplémentaire dans une série déjà longue : depuis que les autorités américaines ont durci les règles sur l’exportation des composants stratégiques, notamment sous l’administration Trump, plusieurs milliards de dollars en puces Nvidia auraient transité illégalement vers la Chine. Pour donner un ordre d’idée : rien que trois mois après ce renforcement réglementaire, plus d’un milliard aurait été détourné clandestinement ; en décembre 2025 encore, près de cinquante millions ont été saisis au Texas. Tant que la demande mondiale en IA ne faiblira pas, il semble certain que le marché noir du matériel informatique restera florissant.