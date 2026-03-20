Selon Jensen Huang de Nvidia, chacun pourra bientôt créer son propre assistant autonome en quelques lignes de code avec OpenClaw.

Tl;dr Selon Nvidia, OpenClaw est un tournant technologique capable de générer des assistants autonomes personnalisés.

Ces agents peuvent exécuter de nombreuses tâches sans intervention humaine, comme gérer des agendas ou répondre à des messages.

Nvidia assure que cette technologie permettra à chacun de créer facilement son propre agent IA, renforçant les compétences individuelles.

Un nouveau visage de l’intelligence artificielle

À l’occasion de la conférence annuelle GTC, le PDG de Nvidia n’a pas hésité à qualifier OpenClaw de véritable tournant technologique. Pour lui, cet agent autonome en open-source serait tout aussi révolutionnaire que ChatGPT . Une déclaration qui a immédiatement fait réagir le secteur et souligné la place croissante des assistants dopés à l’IA dans notre quotidien numérique.

Un agent autonome au potentiel inédit

Ce qui distingue OpenClaw , c’est sa capacité à générer des assistants sur mesure capables d’exécuter de nombreuses tâches sans intervention humaine constante. Qu’il s’agisse de consulter un agenda, de répondre à des messages ou d’accéder à des fichiers personnels, ces agents apprennent et évoluent, se comportant presque comme des humains une fois programmés. Il n’a pas fallu longtemps avant que certains explorent leurs propres limites : les exemples abondent d’IA créant une religion fictive ou s’improvisant entremetteuses numériques.

Nvidia muscle le jeu avec NemoClaw

Face à ce succès viral, Nvidia s’est rapproché du projet pour lui apporter un socle technologique solide. Le résultat ? NemoClaw, une version optimisée qui intègre les outils maison du géant californien. Selon le communiqué officiel, où Peter Steinberger, créateur d’ OpenClaw , affiche son enthousiasme, NemoClaw permet en une simple commande :

D’installer un environnement sécurisé (OpenShell) protégeant données et vie privée .

. D’ajouter des garde-fous (politiques réseau, confidentialité renforcée) .

. D’assurer la productivité tout en minimisant les risques liés aux agents autonomes.

Vers une démocratisation accrue de l’IA

Cette collaboration prometteuse pourrait bien bouleverser le rapport entre humains et intelligence artificielle. Pour reprendre les mots du patron de Nvidia : « Toute personne pourra créer son propre agent en quelques lignes de code ». Selon lui, cette technologie va permettre « d’élever les compétences individuelles dans tous les métiers ». La frontière entre utilisateur et créateur d’IA semble ainsi s’amenuiser, non sans soulever d’inévitables questions autour de la sécurité et du contrôle.

Quoi qu’il en soit, avec des initiatives comme NemoClaw, la course à l’autonomisation intelligente prend un nouvel élan… et elle ne fait sans doute que commencer.