PS5 Pro : prix et date de lancement potentiellement révélés, découvrez ce que nous savons

Tl;dr La PlayStation 5 Pro est presque confirmée.

Une annonce discrète est prévue pour le 9 septembre sur un blog Sony.

La date de sortie présumée est le 6 décembre 2024.

Deux modèles sont attendus, avec des prix de 599$ et 699$.

La PlayStation 5 Pro est en approche

La sortie de la PlayStation 5 Pro semble de plus en plus certaine. Les rumeurs et fuites à ce sujet se multiplient, la dernière en date révélant un croquis de l’appareil et une fenêtre de lancement prévue.

Une annonce discrète

D’après un post anonyme sur le site 4chan, la PS5 Pro serait annoncée de manière plutôt inattendue. Au lieu du faste habituel d’un événement de presse, Sony opterait pour une annonce plus discrète via un simple billet de blog, prévu pour le 9 septembre. Cette stratégie, bien que surprenante, pourrait s’avérer judicieuse, car la console se vendra probablement bien, quelle que soit la manière dont elle est annoncée.

Le post anonyme a également révélé une date : le 6 décembre 2024. Il est probable que cette date soit celle de la sortie de la console, le 9 septembre correspondant à l’annonce et non à la sortie effective.

Deux modèles en prévision

De plus, Sony prévoirait de lancer la version Pro de la PS5 en deux variantes : une édition à disque capable de lire les jeux physiques, et une édition numérique sans lecteur de disque. Selon l’informateur anonyme, la version sans support de disque coûterait 599$, tandis que l’autre, avec un lecteur de disque, serait vendue à 699$.

Par rapport à la PS5 originale, cela représente une augmentation de 100$, avec la PS5 sans disque vendue à 499$ et celle avec disque à 599$. Bien que l’authenticité de cette fuite puisse être remise en question, étant donné qu’elle provient d’une personne anonyme sur un forum, les informations divulguées semblent logiques.