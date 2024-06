Elden Ring : un récapitulatif de l’histoire principale avant la sortie de l’extension Shadow of the Erdtree

FromSoftware plonge les joueurs dans les terres intermédiaires, un vaste royaume empreint de mystère et de désolation, avec Elden Ring. Ce monde sombre et majestueux, autrefois protégé par l'Arbre-Monde et l'Anneau d'Elden, est désormais ravagé par la guerre entre demi-dieux et la fragmentation de l'Anneau.

Tl;dr Elden Ring tisse une histoire complexe à travers des dialogues et une mythologie détaillée.

L’extension Shadow of the Erdtree prolongera cette histoire dans le Pays des Ombres.

L’histoire principale d’Elden Ring tourne autour des conflits entre les enfants semi-immortels de la reine Marika.

Le joueur, un Terni, est guidé par la Grâce pour réparer l’Elden Ring.

Une exploration épique au cœur d’une mythologie complexe

Elden Ring de FromSoftware captive les joueurs avec une histoire complexe et fascinante, tissée à travers des dialogues déroutants et une mythologie riche. L’histoire du Pays Entre, de ses habitants et de ses demi-dieux est révélée principalement par des conversations avec des PNJ. Cependant, leur connaissance imparfaite et leurs préjugés implicites ne dessinent qu’une image partielle du récit.

Shadow of the Erdtree, une nouvelle aventure dans le Land of Shadow

Shadow of the Erdtree prolonge l’histoire d’Elden Ring en nous transportant vers le Pays des Ombres. Ce nouveau chapitre est attendu avec impatience par les joueurs, désireux de découvrir les secrets de l’histoire d’Elden Ring autour de Marika, Miquella et Messmer.

La quête du pouvoir : les Ternis contre les Shardbearers

Elden Ring met en scène des êtres semi-immortels, connus sous le nom d’Empyréens, capables de manipuler la nature de l’Elden Ring. Ces êtres, enfants de la reine Marika, sont devenus les demi-dieux du Pays Entre. Cependant, leur avidité a conduit à la Shattering, une guerre pour le contrôle des fragments de l’Elden Ring. Ces Shardbearers, corrompus par le pouvoir de l’Elden Ring, sont maintenant en guerre constante.

Les Ternis : des exilés en quête de rédemption

Le personnage principal d’Elden Ring est un Terni, un être exilé du Pays Entre qui revient pour réparer l’Elden Ring. Guidé par la Grâce, le Terni fait alliance avec Melina, une femme mystérieuse qui l’aide à devenir plus puissant et à réparer l’Elden Ring.