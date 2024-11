Découvrez les nouveautés de l’iOS 18.2 beta 3 pour votre iPhone

La version bêta 3 d'iOS 18.2 est disponible : découvrez les nouvelles améliorations pour votre iPhone.

Tl;dr L’iOS 18.2 beta 3 introduit de nouvelles modifications.

Des changements notables sont apportés à l’application Photos et Camera Control.

La version stable de l’iOS 18.2 est prévue pour décembre.

La nouvelle mouture iOS 18.2 beta 3 : Quoi de neuf ?

Apple vient de dévoiler la nouvelle version de sa plateforme iOS, la 18.2 beta 3. Plus modeste dans la nouveauté que les précédentes versions bêta d’iOS 18.2, notamment celles qui ont introduit Image Playground et Visual Intelligence, cette version comporte néanmoins quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Des améliorations notables pour les applications Photos et Camera Control

On note par exemple une modification bienvenue dans l’application Photos. Dorénavant, lorsqu’un utilisateur touche l’écran lors de la lecture d’une vidéo, celle-ci ne zoome plus en va-et-vient. À la place, il accède aux commandes vidéo et à une vue galerie en bas de l’écran.

Les utilisateurs d’iPhone 16 verront également une évolution intéressante avec leur bouton exclusif Camera Control. Une nouvelle option dans le menu des paramètres permet désormais de désactiver l’option « Require Screen On », ce qui autorise l’ouverture de l’appareil photo, que l’écran du téléphone soit allumé ou non.

Apple CarPlay et autres nouveautés

La prochaine version d’Apple CarPlay est également en train de subir des modifications. Notamment, de nouvelles illustrations pour les applications média et climat ont fait leur apparition. Les commentateurs ont remarqué une ressemblance frappante entre la nouvelle icône de l’application média et l’ancienne illustration d’iTunes Radio.

D’autres détails plus petits ont changé dans l’iOS 18.2 bêta, comme une icône AirDrop qui passe en mode sombre dans le menu de partage, des exigences de dispositifs plus strictes appliquées pour les fonctionnalités d’Apple Intelligence, ou encore des correctifs pour les problèmes affectant Precision Finding et « Play Sound » dans l’application Find My.

Sortie imminente de la version stable

Si la bêta de l’iOS 18.2 est encore en cours, la version stable n’est plus très loin. Apple a confirmé que celle-ci arrivera en décembre, permettant ainsi aux utilisateurs non bêta de profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités. Parmi ces nouveautés, on compte l’AI Vision de Visual Intelligence pour les propriétaires d’iPhone 16, le support de ChatGPT dans Siri et d’autres zones d’iOS, ou encore les nouvelles capacités de génération d’images d’Image Playground.