iOS 18.2 : Découvrez la fonctionnalité manquante d’Apple Intelligence

Il manque une fonctionnalité à Apple Intelligence sur iOS 18.2 : voici ce que vous devez savoir.

Tl;dr Image Playground d’iOS 18.2 pourrait manquer de l’option « Sketch ».

La version bêta actuelle propose uniquement « Animation » et « Illustration ».

Apple pourrait introduire l’option « Sketch » ultérieurement.

La déception de l’outil Image Playground d’iOS 18.2

La prochaine mise à jour d’iOS, la 18.2, s’annonce décevante pour certains utilisateurs. L’outil Image Playground, présenté comme une des grandes nouveautés, pourrait ne pas tenir toutes ses promesses. En effet, selon les informations provenant de MacRumors et confirmées par Ryan Morrison, l’éditeur AI de Tom’s Guide, l’option « Sketch » serait absente des versions bêta actuelles.

Des options réduites

En juin dernier, lors de la WWDC 2024, Apple avait vanté les mérites de ce logiciel de génération d’images, annonçant trois styles distincts : « Animation », « Illustration » et « Sketch ». Or, dans les versions bêta actuelles d’iOS 18.2, d’iPadOS 18.2 et de macOS Sequoia 15.2, seules les options « Animation » et « Illustration » sont disponibles. Il se pourrait que ce soit un simple bug, mais rien n’est moins sûr.

Une suppression discrète

En effet, toute mention de l’option « Sketch » a été retirée de la description de l’application Image Playground. Un indice qui suggère que cette option pourrait ne pas être proposée de sitôt. Auparavant, la description de l’application faisait miroiter des dessins somptueux sur des fonds épurés grâce au style « Sketch », mais il semblerait que ce ne soit pas à l’ordre du jour pour Apple.

Un déploiement attendu

Actuellement disponible pour les développeurs et le public, la version bêta d’iOS 18.2 devrait être déployée pour le grand public en décembre. Cependant, il se pourrait que l’accès à Image Playground soit limité, comme c’est le cas pour tous les outils de génération d’images tels que Genmoji et Image wand. Les utilisateurs pourraient donc devoir s’inscrire sur une longue liste d’attente pour pouvoir l’essayer.

Malgré cette déception, d’autres fonctionnalités majeures sont prévues, notamment l’IA Vision de Visual Intelligence pour l’iPhone 16, le support de ChatGPT pour Siri et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, ainsi que des améliorations des outils d’écriture et bien d’autres nouveautés n’ayant rien à voir avec l’IA.