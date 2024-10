La bêta pour développeurs d’Apple iOS 18.2 est en ligne, avec de nouvelles fonctionnalités IA pour votre iPhone

La version bêta pour développeurs d'iOS 18.2 est disponible avec Visual Intelligence, Image Playground et ChatGPT : découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour votre iPhone.

Tl;dr Le nouvel iPhone 16 d’Apple intègre des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Les mises à jour iOS 18.1 et 18.2 ajoutent des outils d’IA et l’intégration de ChatGPT.

Ces fonctionnalités seront disponibles uniquement sur les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16.

Le nouvel iPhone 16 et l’IA d’Apple : une nouvelle ère

Avec le lancement récent de l’iPhone 16, Apple a aussi fait monter la pression autour de ses nouvelles fonctionnalités basées sur l’Apple Intelligence, dévoilées lors de la WWDC 2024. Cependant, certaines d’entre elles ne sont pas immédiatement disponibles à la sortie de la boîte. En effet, Apple a confirmé un déploiement progressif de l’Apple Intelligence.

Les améliorations apportées par iOS 18.1 et 18.2

La mise à jour iOS 18.1 a marqué le début de cette nouvelle ère en ajoutant plusieurs fonctionnalités d’IA, notamment des outils d’écriture et un éditeur de photos piloté par l’IA. La mise à jour iOS 18.2 est encore plus prometteuse, avec l’intégration de ChatGPT, la génération d’images par IA et une application Mail remaniée.

Mais prenez note : seuls les propriétaires d’iPhone 15 Pro et de la série iPhone 16 pourront profiter de la nouvelle version bêta. En effet, ces modèles sont les seuls à pouvoir supporter l’Apple Intelligence.

ChatGPT : une intelligence supplémentaire pour Siri

Avant la WWDC, il a été rapporté qu’Apple avait conclu un accord avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à l’Apple Intelligence. Avec la version bêta 18.2, ChatGPT est désormais intégré à Siri et aux nouveaux outils d’écriture introduits lors de la mise à jour 18.1. Vous pouvez désormais utiliser Siri pour faire des requêtes directement à ChatGPT. C’est comme si Siri se dotait d’une deuxième intelligence.

Création d’images et personnalisation des emoji

La création d’images par Apple est répartie sur plusieurs applications et fonctionnalités, dont Genmoji, Image Playground et ChatGPT avec Siri. Genmoji vous permet de créer de nouveaux emojis personnalisés à partir de descriptions et de phrases. Image Playground est une nouvelle application autonome qui utilise l’IA pour générer des images à partir de textes.

Une application Mail repensée

L’application Mail a été entièrement repensée avec la mise à jour iOS 18. Elle offre désormais des icônes et des photos de profil pour chaque email dans votre boîte de réception. De plus, l’IA est utilisée pour trier les emails en différentes catégories : principale, promotions, transactions et mises à jour.

L’iPhone 16 et les mises à jour iOS 18.1 et 18.2 marquent une nouvelle ère pour Apple, avec l’intégration de l’IA dans ses fonctionnalités. Cependant, ces avancées seront pour l’instant réservées aux propriétaires d’iPhone 15 Pro et de la série iPhone 16.