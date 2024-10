Comment ChatGPT analyse votre écran d’iPhone avec iOS 18.2

Voici comment ChatGPT peut analyser l'écran de votre iPhone avec iOS 18.2

Tl;dr Apple lance la première version bêta de iOS 18.2 avec ChatGPT.

La nouvelle fonctionnalité permet à Siri d’analyser des captures d’écran.

Des préoccupations concernant la sécurité des données sont abordées.

Apple dévoile la première version bêta de iOS 18.2

L’entreprise technologique de renommée mondiale, Apple, a récemment lancé la première version bêta pour les développeurs de iOS 18.2, intégrant une nouvelle fonctionnalité innovante : ChatGPT.

ChatGPT : une avancée pour Siri

Lors de l’annonce initiale des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple lors de la WWDC, la société a beaucoup parlé de l’intégration de ChatGPT avec Siri. Malheureusement, comme beaucoup d’autres fonctionnalités, celle-ci a été reportée à une mise à jour ultérieure pour les appareils compatibles. Ce retard est désormais de l’histoire ancienne avec la sortie de la première version bêta de iOS 18.2.

L’une des nouvelles capacités de Siri est la possibilité de scanner une capture d’écran et d’utiliser le programme OpenAI pour trouver des informations sur ce qu’elle voit. Siri peut désormais non seulement transmettre certaines questions à l’assistant conversationnel d’OpenAI, mais aussi « lire » ce qui est affiché sur l’écran d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iMac. Le fonctionnement est similaire à Google Lens : l’utilisateur peut demander à Siri des informations sur un élément présent sur son écran. Siri prend alors une capture d’écran et la télécharge sur ChatGPT, qui utilise sa base de données pour trouver des informations pertinentes à transmettre à l’utilisateur.

Préoccupations en matière de sécurité des données

Face aux inquiétudes concernant la sécurité des données, Apple a détaillé comment les données sont gérées avec l’intégration de ChatGPT. Lors de la communication avec OpenAI, seules l’image et les données de localisation sont envoyées à ChatGPT ; aucune autre information, telle que votre compte Apple, n’est partagée. OpenAI ne peut pas utiliser ces données pour entraîner son modèle. Cependant, si vous disposez d’un compte payant avec OpenAI, les données et les demandes peuvent être enregistrées.

De nouvelles fonctionnalités à venir

De nombreuses autres fonctionnalités sont à venir avec la version bêta de iOS 18.2, notamment Image Playground et Genmoji. Ce dernier permet aux utilisateurs de créer de nouveaux emojis personnalisés basés sur plusieurs facteurs, dont les personnes dans vos contacts. En attendant, Image Playground utilise l’IA pour générer des images basées sur des invites textuelles ou peut utiliser des suggestions et des concepts intégrés. iOS 18.2 comprend également une application Mail redessinée avec un design visuel amélioré et une organisation soutenue par l’IA.

Pour l’instant, ces fonctionnalités sont réservées à la version bêta pour les développeurs, mais une version bêta publique ne devrait pas tarder. Tous ces changements contribueront à maintenir l’iPhone parmi les meilleurs téléphones sur le marché.