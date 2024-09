Découvrez les nouveautés de ChatGPT en mode vocal avancé, disponible dès maintenant !

L'attendue mise à jour de ChatGPT Plus, tant attendue par les abonnés, est enfin arrivée. C'est une nouvelle qui soulève une question : quels changements cette mise à jour apporte-t-elle?

Tl;dr OpenAI a annoncé la disponibilité du Mode Vocal Avancé pour ChatGPT Plus.

Le nouveau mode utilise le modèle GPT-4o pour des réponses plus naturelles et efficaces.

L’IA offre maintenant une personnalisation accrue et des voix supplémentaires.

Cette mise à jour sera bientôt étendue aux abonnés Entreprise.

OpenAI révolutionne le monde de l’IA avec ChatGPT Plus

OpenAI, l’un des grands noms de l’intelligence artificielle, vient de faire une annonce qui réjouira les abonnés de ChatGPT Plus. La firme vient en effet de rendre disponible le Mode Vocal Avancé, promettant ainsi des conversations encore plus naturelles et humaines.

Une interaction plus fluide grâce au GPT-4o

Le Mode Voix Avancé repose sur le nouveau modèle GPT-4o, une technologie de pointe qui intègre le traitement textuel, visuel et audio pour offrir des réponses plus rapides et plus efficaces. Ce qui distingue ce nouveau mode de ses prédécesseurs, c’est qu’il permet désormais des conversations en temps réel, avec une réponse émotionnelle. Même les interruptions sont gérées avec aisance par l’IA. La firme continue ainsi de tracer la voie pour une interaction plus fluide, même si elle n’est pas seule dans la course, Gemini Live étant également un concurrent sérieux.

Personnalisation et voix supplémentaires

Les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent s’attendre à une expérience encore plus personnalisée grâce à de nouvelles fonctionnalités. Le système propose désormais des instructions personnalisées et une meilleure mémoire pour rendre chaque interaction unique. « Désolé pour le retard », peut même être prononcé par l’IA dans plus de 50 langues. Par ailleurs, OpenAI a introduit cinq nouvelles voix, en plus des versions Standard et Avancé, offrant ainsi plus de contrôle aux utilisateurs sur leur interaction avec l’IA.

Une disponibilité progressive

Si cette mise à jour est pour l’instant réservée aux utilisateurs de ChatGPT Plus et des équipes, elle sera bientôt étendue aux abonnés Entreprise. Les utilisateurs américains pourront y accéder dès la semaine prochaine, tandis que ceux de l’UE, du Royaume-Uni, de Suisse, d’Islande et de Norvège devront attendre un peu plus longtemps.

Pour conclure, cette mise à jour ne comprend pas encore les fonctionnalités de partage vidéo et d’écran, mais OpenAI a laissé entendre qu’elles pourraient être introduites dans de futures mises à jour. Un pas de plus vers une IA toujours plus performante et intuitive.