Les nouveautés du Motorola Razr Plus 2024 expliquées en détail

Tout ce que vous devez savoir sur le Motorola Razr Plus 2024.

Tl;dr Le Motorola Razr Plus 2024 est le successeur du modèle 2023.

Le nouveau modèle présente des améliorations significatives en termes de performance et de caméra.

Le Razr Plus 2024 maintient le même prix que son prédécesseur, malgré les améliorations.

Motorola Razr Plus 2024 : une évolution majeure

Le Motorola Razr Plus 2024, ou Motorola Razr 50 Ultra pour ceux qui résident hors des États-Unis, est le successeur du Motorola Razr Plus de l’an dernier. Le modèle 2023 avait bouleversé le monde des téléphones pliables et s’était imposé comme l’un des meilleurs de sa catégorie à l’époque. Le Razr Plus 2024 semble avoir tiré tous les enseignements de l’année dernière pour aller encore plus loin.

Des améliorations significatives

Outre les nouvelles capacités d’IA offertes par Google Gemini, Motorola a maintenu son élan pour une autre année. C’est largement suffisant pour donner du fil à retordre au Samsung Galaxy Z Flip 6 amélioré. Le nouveau téléphone offre non seulement un écran de couverture plus grand et de meilleure qualité, mais il a également bénéficié de mises à niveau substantielles au niveau de la caméra et de la batterie.

Des caractéristiques impressionnantes

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Motorola Razr Plus (2024) : son prix de départ est de 999 $ / 999 £. Il dispose d’un écran interne de 6,9 pouces pOLED (2640 x 1080) et d’un écran externe de 4,0″ pOLED avec une résolution de 1272 x 1080. Son taux de rafraîchissement est de 165 Hz (interne et externe). Il est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et dispose de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go, UFS 4.0.

Le téléphone est équipé d’une caméra arrière de 50 MP (f/1.7), d’une caméra téléobjectif de 50 MP (f/2.0) avec un zoom optique 2x et d’une caméra selfie de 32 MP (f/2.4). Sa batterie a une capacité de 4,000 mAh. Ses dimensions sont de 6,74 x 2,91 x 0,27 pouces (déplié), et de 3,46 x 2,91 x 0,60 pouces (plié). Il pèse 6,66 oz et est disponible en Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz, et Hot Pink.

Un prix inchangé malgré les améliorations

Malgré une série d’augmentations de prix ces dernières années, Motorola ne change pas le prix du Razr Plus 2024. Cela signifie que vous paierez le même prix de 999 $ / 999 £ que pour le modèle de l’année dernière. C’est certainement un soulagement, surtout que les téléphones pliables sont déjà plus chers que leurs homologues non pliables.

Il n’y a qu’un seul modèle en vente cette année, équipé de 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage UFS 4.0. Les options de couleur cette année sont Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz, et Hot Pink. Cependant, le choix peut être différent en fonction du revendeur/opérateur et de la région.