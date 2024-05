Motorola Razr 2024 : un écran de couverture plus grand pour le modèle d’entrée de gamme ?

Les smartphones n'ont pas encore été officiellement présentés. Qu'attendez-vous le plus de ces nouveaux appareils ?

Tl;dr Fuites d’informations sur les futurs téléphones pliables de Motorola.

La série Razr 2024 proposerait des modèles haut de gamme et d’entrée de gamme.

Les spécifications supposées détaillent de puissants processeurs, de grands écrans et d’excellentes caméras.

Aucun signe de l’option en bois présentée sur la série précédente de Motorola.

Motorola : du nouveau dans l’univers des téléphones pliables

L’univers des téléphones mobiles pourrait être sur le point de connaître une révolution avec l’arrivée des futurs modèles pliables de Motorola. Les fuites provenant de sources fiables telles que 91Mobiles et le spécialiste en la matière, Evan Blass, donnent un aperçu des futurs Moto Razr 50 et Razr 50 Ultra.

Des spécifications prometteuses

Propulsé par un processeur Snapdragon 8s Gen 3, le Razr+ (2024), également connu sous le nom de Razr 50 Ultra, promet une performance de haut niveau avec ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son affichage OLED de 6,9 pouces, complété par un écran de couverture externe de 3,6 pouces, devrait assurer une expérience utilisateur exceptionnelle. On parle également d’une double caméra de 50 MP, d’un capteur frontal de 32 MP et d’une batterie de 4 000 mAh pour compléter ses spécifications supposées.

Une palette de couleurs variée

Toujours selon les mêmes fuites, les futurs utilisateurs auront le choix entre plusieurs coloris pour le modèle phare : bleu foncé, vert foncé, pêche et rose.

Le Razr 50 : une option plus abordable

En parallèle du Razr 50 Ultra, le Razr 50, plus accessible, devrait embarquer un processeur MediaTek Dimensity 7300 qui diffère de la gamme Snapdragon 7 Gen 1 présente sur le modèle de 2023. Par ailleurs, on attend une nette amélioration de son écran externe qui ferait une belle progression à 3,63 pouces.

Toutefois, malgré ces promesses alléchantes, la marque semble avoir délaissé une option qui avait fait sensation sur sa série Edge 50 dévoilée le mois dernier : le bois. Un rococo pour certains, un retour aux sources pour d’autres, qui évoquait l’époque où Motorola appartenait encore à Google, avant d’être rachetée par Lenovo en 2014. Le futur nous dira si cette option fera son retour dans les prochains modèles.