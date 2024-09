Découvrez le premier téléphone à double charnière de Huawei à un prix incroyable de 2 800 $

Ne vous attendez pas à le voir arriver dans nos contrées. N'est-ce pas surprenant ?

Tl;dr Huawei lance le Mate XT, premier smartphone à triple pliage.

Le prix de départ en Chine est d’environ 2 800 dollars.

Malgré le prix élevé, 3,7 millions de précommandes ont déjà été enregistrées.

Le Mate XT est doté d’un écran 3K de 10,2 pouces et de diverses fonctionnalités d’IA.

Le Huawei Mate XT, une révolution dans le monde des smartphones

Le monde de la technologie a été récemment ébranlé par le lancement du Mate XT par Huawei, le premier téléphone à triple pliage sur le marché. Ce bijou technologique, qui a nécessité cinq années de développement, se vend à 19 999 yuans, soit environ 2 800 dollars, un prix qui peut sembler astronomique.

Un design innovant et sophistiqué

Richard Yu, président de la division consommateur de Huawei, a déclaré lors du lancement que le Mate XT est le « smartphone à triple pliage le plus grand et le plus mince au monde ». Il a également souligné les avancées technologiques réalisées en termes d’écran et de charnière. Le téléphone se plie comme un accordéon, permettant à l’un des panneaux de servir d’écran extérieur de 6,4 pouces.

Un engouement record malgré le prix

Malgré son prix élevé, le Mate XT a déjà séduit les consommateurs chinois. En effet, Huawei a enregistré pas moins de 3,7 millions de précommandes en début de semaine. Il est intéressant de noter que Huawei a officiellement dévoilé le Mate XT quelques heures seulement après l’événement iPhone de lundi, cherchant visiblement à faire de l’ombre à Apple.

Des fonctionnalités à la pointe de la technologie

Une fois déplié, le Mate XT offre un écran 3K de 10,2 pouces avec un ratio écran-corps de 92 %. Il intègre également diverses fonctionnalités d’IA, notamment une fonction d’entrée vocale qui peut améliorer et traduire un texte dicté. Il dispose également d’un système de triple caméra avec un zoom optique de 5,5x. Enfin, le Mate XT est capable de communiquer via satellite lorsqu’il est hors de portée d’un réseau cellulaire.

Il reste cependant incertain si le Mate XT sera commercialisé en dehors de la Chine, et il est peu probable qu’il arrive officiellement aux États-Unis en raison des sanctions en place contre Huawei ces dernières années. Le verra-t-on en France ?