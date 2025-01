Meta abandonne les vérificateurs de faits tiers

Meta, connu auparavant sous le nom de Facebook, a décidé de se séparer de ses vérificateurs de faits tiers, préférant une nouvelle approche pour lutter contre la désinformation sur sa plateforme.

Tl;dr Meta abandonne son programme de vérification des faits et opte pour un modèle de « Community Notes ».

La société vise à réduire les erreurs, simplifier ses politiques et restaurer la liberté d’expression.

Meta adopte une approche plus personnalisée du contenu politique sur ses plateformes.

Meta repense sa modération de contenu

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé un changement radical de l’approche de son entreprise en matière de modération et de liberté d’expression. Dorénavant, « nous allons revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et le rétablissement de la libre expression sur nos plateformes », a déclaré Zuckerberg.

Remplacement du fact-checking par les Community Notes

Meta met fin à son programme de vérification des faits pour adopter un modèle de « Community Notes » sur Facebook, Instagram et Threads, similaire à celui de X. Joel Kaplan, nouveau directeur des affaires mondiales de Meta, explique dans un billet de blog que ce modèle a fait ses preuves sur X : il donne à leur communauté le pouvoir de déterminer quels posts sont potentiellement trompeurs et nécessitent plus de contexte. Les utilisateurs de Facebook, Instagram et Threads seront invités à rédiger et à appliquer ces notes.

Un retour à une approche plus libérale

Meta prévoit également d’assouplir certaines de ses politiques de contenu, notamment sur des sujets tels que l’immigration et le genre, considérés comme déconnectés du discours dominant. « Ce qui a commencé comme un mouvement pour être plus inclusif a de plus en plus été utilisé pour étouffer les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes, et cela est allé trop loin », a déclaré Zuckerberg.

Une approche personnalisée du contenu politique

Enfin, Meta adopte une approche plus personnalisée du contenu politique sur ses plateformes. Ainsi, si vous souhaitez voir plus de contenus politiques dans vos fils d’actualité Facebook, Instagram et Threads, vous aurez la possibilité de le faire.

Malgré ces changements significatifs, Zuckerberg reste conscient que « il faudra du temps pour bien faire les choses et que ces systèmes complexes ne seront jamais parfaits ». Toutefois, il est convaincu que ces changements sont une occasion de « restaurer la libre expression » sur les plateformes de Meta.