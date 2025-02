Bluesky renforce le contrôle des réponses avec une nouvelle option

Les utilisateurs du réseau social Bluesky pourront bientôt choisir de restreindre les réponses à leurs publications.

Tl;dr Bluesky introduit une option pour limiter les réponses aux abonnés, offrant plus de contrôle aux utilisateurs.

Cette fonctionnalité vise à réduire la viralité excessive et les malentendus liés au “context collapse”.

Le protocole AT sera mis à jour pour intégrer cette nouveauté sans affecter la visibilité des posts.

Un nouveau réglage pour plus de contrôle

Confirmé par le développeur Paul Frazee, Bluesky ajoutera une option “réservé aux abonnés” pour limiter les réponses. Les utilisateurs pourront également définir ce paramètre par défaut pour leurs publications, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur leurs interactions.

Une différenciation face à la concurrence

Contrairement à X (anciennement Twitter) et Threads, qui offrent des options variées de contrôle des réponses, Bluesky affine son approche. Son nouveau réglage permettra aux utilisateurs de mieux filtrer les interactions, évitant ainsi des débordements indésirables lorsque leurs posts deviennent viraux.

Réduire la viralité et le “context collapse”

Paul Frazee souligne que cette option aidera à rendre la viralité moins pesante et à limiter le phénomène de “context collapse”. Ce dernier survient lorsque des publications touchent un public bien plus large que prévu, entraînant des malentendus et des réactions inappropriées.

Une évolution du protocole AT

Cette nouveauté ne changera pas la visibilité des posts, seulement qui peut y répondre. De plus, le protocole AT, sur lequel repose Bluesky, sera mis à jour pour prendre en charge cette fonctionnalité. Demandée depuis longtemps, elle montre l’engagement de Bluesky à améliorer l’expérience utilisateur.