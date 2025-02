Les flux personnalisés de Threads se partagent en quelques clics

Meta enrichit Threads avec une fonctionnalité qui favorise la découverte et l’échange autour des flux personnalisés.

Tl;dr Threads permet désormais de partager ses flux personnalisés, rendant ces fils d’actualité accessibles à d’autres utilisateurs.

Pour activer cette option, il faut rendre son flux public via les paramètres et utiliser les boutons de partage pour le diffuser.

Cette nouveauté s’accompagne d’autres changements, comme l’introduction récente de publicités sur le réseau social de Meta.

Une nouvelle manière de partager du contenu

Jusqu’à présent, les flux personnalisés sur Threads étaient limités à un usage individuel. Désormais, Meta permet aux utilisateurs de partager ces flux avec d’autres. Une fois un flux rendu public, il devient accessible via un nouvel onglet “feeds” sur le profil de son créateur. Cette évolution vise à favoriser la découverte de nouveaux contenus et à renforcer l’aspect communautaire du réseau social qui veut concurrencer X.

Pour partager un flux, il faut d’abord le rendre public. L’utilisateur doit maintenir son flux enfoncé, sélectionner “Modifier les flux”, puis activer l’option “Public”. Une fois cette étape franchie, il peut publier un aperçu via l’icône de citation ou générer un lien de partage. Ces options simplifient la diffusion des flux auprès d’autres utilisateurs.

Un déploiement progressif

La fonctionnalité est en cours de déploiement et pourrait ne pas encore être disponible pour tous. Threads avait introduit les flux personnalisés en novembre, permettant aux utilisateurs de suivre des sujets spécifiques ou des comptes précis. Avec cette mise à jour, Meta renforce l’utilité de cette fonctionnalité en la rendant collaborative. L’objectif est d’encourager l’échange et la personnalisation du fil d’actualité.

D’autres nouveautés sur Threads

Le partage des flux personnalisés n’est pas la seule nouveauté. Meta a récemment annoncé l’arrivée de publicités sur Threads, marquant un tournant stratégique pour la plateforme. Cette évolution vise à monétiser le service et à rivaliser avec ses concurrents. Avec ces mises à jour, Threads continue d’évoluer pour offrir une expérience plus interactive et engageante.