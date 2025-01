Meta lance un « petit test » de publicités sur Threads

Meta lance une petite expérimentation avec l'intégration de publicités sur Threads, marquant un nouveau pas dans l'exploration des possibilités de monétisation de cette plateforme.

Threads de Meta : Introduction de la publicité

Depuis son lancement il y a un an et demi, Threads, l’application de Meta, s’est démarquée par son absence totale de publicité, contrairement aux autres applications de la société, comme Facebook et Instagram. Cette situation est sur le point de changer.

Un premier test pour monétiser le service

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé que Meta avait commencé son premier « petit test » de publicités sur Threads, dans le but de commencer à monétiser le service. Les publicités, qui se présenteront sous forme de publications d’images, seront insérées entre les contenus dans le flux des utilisateurs et ne seront visibles que par « un petit pourcentage de personnes » aux États-Unis et au Japon.

Selon Mosseri, Meta prévoit de commencer avec « une poignée de marques » dans ces deux pays. Il a souligné que l’entreprise s’attend à recevoir de nombreux retours sur la manière dont elle devrait aborder les publicités, et qu’elle s’assure qu’elles correspondent aux posts de Threads que les utilisateurs trouveraient pertinents et intéressants.

Utilisation de l’infrastructure publicitaire existante

Il semble que Meta utilise son infrastructure publicitaire existante pour intégrer les publicités dans l’application. Dans un post de blog, l’entreprise explique que les marques pourront « étendre leurs campagnes publicitaires Meta existantes à Threads – sans avoir besoin de créations spécifiques ou de ressources supplémentaires – en cochant simplement une case dans Ads Manager« .

Meta testera également son « inventory filter » sur Threads, qui « permet aux annonceurs de contrôler le niveau de sensibilité du contenu organique à côté duquel leurs publicités apparaissent« . Cette fonctionnalité sera probablement importante pour les marketeurs à mesure que Meta assouplit ses directives de modération de contenu et permet à nouveau l’apparition de davantage de contenu politique dans les recommandations des utilisateurs.

Un avenir publicitaire pour Threads

Si le test initial est de petite envergure, l’utilisation des outils publicitaires existants de Meta pourrait permettre de déployer rapidement les publicités sur Threads à un plus grand nombre d’annonceurs, et à ses 300 millions d’utilisateurs. Le PDG Mark Zuckerberg avait précédemment indiqué qu’il préférait une approche lente pour développer le volet publicitaire de Threads.